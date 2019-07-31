Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговлеРБК вчера в 23:30
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
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с чего всё началось
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.РБКвчера в 23:30
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ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
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Экономика
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Политика
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Депутатам партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" сказали, что все они "политически никто".
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На сайте Госавтоинспекции появился интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 04:00
Происшествия
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