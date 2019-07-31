Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговлеРБК вчера в 23:30
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
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с чего всё началось
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.РБКвчера в 23:30
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Происшествия
В фитнес-клубе в Горелово произошел пожар
Обновлено в 01:31
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика
Политтехнолог Зеленского указал депутатам «Слуги народа» на их никчемность
Украинский политтехнолог Никита Потураев рассказал на лекции для избранных депутатов от партии президента «Слуга народа» про их никчемность.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Полиция пришла с обысками к двум участникам акции 27 июля в Москве
Московская полиция проводит обыски по делу об организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК) на несанкционированной акции 27 июля.
Обновлено в 01:39
Политика
МИД РФ отреагировал на задержание российского танкера Nika Spirit
В конце июля Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил Одесской области российский танкер Nika Spirit.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности
Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары.
Обновлено в 01:58
Экономика
Стало известно, зачем Счетная палата раскритиковала пенсионную реформу
Счетная палата России раскритиковала пенсионную реформу, которая тянется на протяжение нескольких лет, для того, чтобы ускорить ее реализацию.
Обновлено 28 июля в 14:09
Экономика
OMV в I полугодии профинансировала «Северный поток-2» на 88 млн евро
На финансирование строительства газопровода "Северный поток-2" во втором квартале нынешнего года австрийская нефтегазовая компания OMV направила 44 млн евро.
Обновлено в 02:18
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Два человека погибли при взрыве газа в Тюменской области
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Политика
Кличко записал видеообращение к Зеленскому
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Facebook опубликовал видеообращение с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно заявлений главы президентского офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Футбол
Малком отклонил предложение «Эвертона» ради перехода в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком отклонил предложение английского «Эвертона» ради перехода в «Зенит».
Обновлено в 03:03
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
Авиация МЧС начала тушить лесные пожары в Красноярском крае
Авиация МЧС России приступила к тушению лесных пожаров на территории Красноярского края.
Обновлено в 02:26
Политика
В Крыму захотели потратиться на горнолыжный курорт
Власти Крыма готовы пойти на серьезные траты для создания сопутствующей инфраструктуры, если теоретическая возможность создания курорта будет подтверждена исследованием.
Обновлено в 03:02
Технологии
У легальных онлайн-кинотеатров появится специальная метка
Легальные онлайн-кинотеатры вскоре можно будет легко отличить от пиратских сайтов — в поисковиках у официальных площадок появится специальная отметка.
Обновлено вчера в 21:55
Единоборства
Следующим соперником Минакова в Bellator станет Айяла
Российский боец ММА Виталий Минаков следующий бой на турнире Bellator проведёт 24 августа.
Обновлено в 02:28
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации по защите от дыма лесных пожаров
Минздрав рекомендует людям, проживающим в задымленных от лесных пожарах регионах РФ, особое внимание уделить профилактическим мероприятиям для предупреждения отравления продуктами горения и предотвращения развития заболеваний.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
Все фигуранты громкого уголовного дела о рекордной для Якутии взятке на 114 миллионов рублей теперь под домашним арестом: заммэра Якутска Василия Гоголева суд выпустил из СИЗО, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Якутского городского суда.
Обновлено в 02:34
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Экс-губернатор Астраханской области Сергей Морозов вернулся на таможню
В сентябре 2017 года Морозов занял должность заместителя руководителя ФТС, а в сентябре 2018 года президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области.
Обновлено в 02:00
Авто
Новый седан Chevrolet Onix появится в Южной Америке
Накануне бразильский портал autossegredos.com.br опубликовал фотографии нового бюджетного седана Chevrolet Onix, сделанные в Южной Америке.
Обновлено вчера в 08:37
Путешествия
С начала года на отдыхе в Анталье умерли десятки россиян
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо посвятил пост пожарам в Сибири
Пока российские пользователи атакуют Instagram голливудского актера с русскими корнями Леонардо Ди Каприо по поводу спасения Байкала, звезда отозвался на другое ЧП в России.
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Добровольный помощник Навального рассказал, как охранял его на митингах
Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе 23-летний Пётр Проскуркин четыре года (2015—2018) работал в команде Алексея Навального.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Челябинске прооперировали пострадавшего в резонансном ДТП
В Челябинске прооперировали екатеринбуржца, который попал в резонансное ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова.
Обновлено в 02:37