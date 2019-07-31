Экономика
В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговлеРБК вчера в 23:30
Более широкое использование национальных валют поддерживается Евросоюзом, Китаем, Россией и другими странами, сказал Тимофеев, но правительства должны взять на себя координирующую роль, поскольку у коммерческих участников мало собственных стимулов отказываться от доллара.
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с чего всё началось
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.РБКвчера в 23:30
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Политика
Зеленского предупредили об угрозе жизни
Жизнь президента Украины Владимира Зеленского находится под угрозой из-за его решения отменить военный парад в День независимости страны.
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Футбол
Малком отказал «Эвертону» ради перехода в «Зенит»
Клубам осталось обсудить окончательные условия трансфера, сам же футболист впечатлен предложенным "сине-бело-голубыми" контрактом и ради санкт-петербургской команды отказался от перехода в английский "Эвертон".
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату
В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Финансы
Российский фондовый рынок открылся без единой динамики
Торги на российском рынке акций стартовали в среду смешанной динамикой основных индикаторов: к 10:01 мск рублевый индекс МосБиржи потерял 0,03% к предыдущему закрытию и составил 2733,96 пункта.
Обновлено в 03:40
Общество
Названы самые похищаемые товары в магазинах России
Сыры, колбасы, кофе, конфеты, средства для ногтей и помада стали самыми похищаемыми товарами из российских магазинов.
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Политика
Генпрокуратура России начинает массовые проверки пенсионных фондов
Генеральная прокуратура России в августе начнет проверять работу практически всех пенсионных фондов в стране.
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Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
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Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв боевиков в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 07:40
Технологии
Российский интернет-провайдер протестирует сеть 5G
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Обновлено вчера в 18:51
Общество
Утвержден список потенциально опасных собак
Правительство России утвердило постановление о списке потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 01:23
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
Тюнеры показали «заряженную» версию хэтчбека VW Polo GTI
Немецкая компания Siemoneit Racing решила доработать стандартную «заряженную» версию хетчбэка Volkswagen Polo GTI.
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Летчики отработали дозаправку Ту-95МС в воздухе на высоте 5 км
Отмечается, что дозаправка проходила на высоте более 5 тысяч метров на скорости около 600 километров в час.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Леонардо Ди Каприо написал в Сети о пожарах в Сибири
Обновлено в 05:06
Экономика
«Нафтогаз» потребовал взыскать с России $5,2 млрд
Как отмечается, украинская сторона требует взыскать с России $5,2 млрд В компании добавили, что трибунал, вероятно, вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 04:25
Наука
Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено в 04:39
Общество
Сайт ГИБДД упал после публикации всех камер на дорогах
Обновлено в 04:28
Политика
Украинские туристы массово хлынули в Крым из-за безопасности
Обновлено в 04:43
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
У украинской певицы украли в столичном кафе икону
Обновлено в 04:42
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Здоровье
Названо самое бесполезное лекарство для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие препараты для лечения простуды и ОРВИ не обладают лечебными свойствами и даже могут представляют опасность для здоровья.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Происшествия
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По меньшей мере 44 человека пострадали в бассейне с искусственной волной в аквапарке города Лунцзин Яньбянь-Корейского автономного округа китайской северо-восточной провинции Цзилинь (Гирин), говорится в заявлении властей города.
Обновлено вчера в 21:35
Политика
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
Бывший первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша считает, что решать конфликт в Донбассе нужно «милитарным путём».
Обновлено в 01:40
Авто
Российское отделение Changan назвало цену на кроссовер CS35 Plus
Обновлено вчера в 12:06
Футбол
Нападающий «Айнтрахта» Ребич может перейти в «Интер»
Нападающий немецкого «Айнтрахта» Анте Ребич может перейти в «Интер».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Баллистические ракеты КНДР не долетели до Японии
"Наши вооруженные силы сегодня [в среду] на рассвете в 05.06 и 05.27 (местное время, соответственно 23.06 и 23.27 мск во вторник) зафиксировали в районе Кальма у города Вонсан пуски в северо-восточном направлении в море двух баллистических ракет малого радиуса действия", - заявили в объединенном комитете начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Южной Кореи.
Обновлено в 03:59