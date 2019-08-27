Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. Изменения Минфин готовит вместе с Центробанком. Все детали объявят через неделю.

В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений

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