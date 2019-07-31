Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.

с чего всё началось

В Минфине сообщили, что отказ от доллара в торговых операциях по всему миру не будет быстрым. Китай и Евросоюз поддерживают более широкое использование национальных валют, но процесс тормозится из-за исторической доли доллара как самой ликвидной валюты, сообщает РБК.

В Минфине рассказали о сложностях отказа от доллара в торговле

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Экономика В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Единоборства Экс-чемпион мира по боксу приговорен к 18 годам за насилие над дочерью Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе Карлос Бальдомир сядет в тюрьму на 18 лет, сообщает World Boxing News.

Происшествия В Москве арестовали подозреваемого в госизмене Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.

Политика Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Общество В Нидерландах вступает в силу запрет на бурки Кого затронет запрет По разным оценкам, в Нидерландах проживает от 100 до 400 женщин, которые носят бурку или никаб.

Футбол Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле Болельщики «Рубина» путем голосования определили лучшего игрока команды в июле.

Культура HBO готовит сериал про древнегреческую колдунью Телеканал HBO заказал восьмисерийный сериал про древнегреческую колдунью Цирцею.

Интернет Ак Барс Банк внедрил чат-бот Aimee на портале госуслуг Татарстана На портале госуслуг Татарстана запущена в промышленную эксплуатацию чат-бот платформа Aimee (16+) — собственная разработка Ак Барс Банка.

Авто Россияне мечтают о внедорожниках, а покупают другие автомобили Как оказалось, россияне чаще всего выбирают автомобили в кузове седан или универсал, при этом большинство мечтают приобрести кроссовер или внедорожник.

Политика США вводят санкции против главы МИД Ирана Представитель вашингтонской администрации отметила также, что США не считают главу МИД Ирана партнером по потенциальному диалогу и хотят вести переговоры с представителями иранских властей более высокого ранга.

Политика Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17 Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.

Общество Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.

Шоу-бизнес Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям побывали на слете миллиардеров Как сообщает Daily Mail, Уильям и Кейт отправились на Сицилию, на ежегодный слет Google Camp.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.