Экономика
В Минфине рассказали о сложностях отказа от доллара в торговлеOnline47.ru 02:58
В Минфине сообщили, что отказ от доллара в торговых операциях по всему миру не будет быстрым. Китай и Евросоюз поддерживают более широкое использование национальных валют, но процесс тормозится из-за исторической доли доллара как самой ликвидной валюты, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.РБКвчера в 23:30
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