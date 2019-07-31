Экономика

В Минфине рассказали о сложностях отказа от доллара в торговлеOnline47.ru 02:58

В Минфине сообщили, что отказ от доллара в торговых операциях по всему миру не будет быстрым. Китай и Евросоюз поддерживают более широкое использование национальных валют, но процесс тормозится из-за исторической доли доллара как самой ликвидной валюты, сообщает РБК.
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В Минфине сообщили о сложностях отказа от доллара в торговле

Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.
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