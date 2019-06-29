Политика
В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕRT на русском 10:28
Ранее замглавы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что долг России перед Советом Европы будет погашен до ноября 2019 года. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила в полном объёме полномочия России.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Происшествия
Наехавший на толпу в США мужчина получил пожизненное заключение
Обновлено вчера в 21:54
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" выставил российского нападающего Валерия Ничушкина на драфт отказов, сообщает Sport24.
Обновлено в 12:17
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Футбол
«Шеффилд» пропустил девять мячей от «Казанки»
Встреча, прошедшая в субботу на МСА «Локомотив», завершилась победой хозяев поля со счетом 9:1. В составе российской команды Михаил Агеев и Николай Титков оформили по дублю, а по мячу забили Виктор Демьянов, Егор Карев, Николай Поярков, Никита Желтиков и Никита Глушков.
Обновлено в 12:06
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин по итогам саммита "большой двадцатки" в Осаке сказал, что вопрос с освобождением украинских моряков будет решаться "спокойно, в рабочем режиме".
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль
Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить её на спектакль.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Автоспорт
Леклер взял поул в Австрии, Квят провалил квалификацию
Обновлено в 10:04
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Украинская нация признана самой сексуальной
Обновлено в 11:51
Происшествия
Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии
В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между местными и иностранными рабочими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 10:41
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Политика
Немецкий политик призвала к отмене санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг призвала к постепенной отмене санкций против России.
Обновлено в 11:16
Футбол
Футболисты «Зенита» одержали две победы в один день
В рамках товарищеского матча на сборах в Австрии петербургский "Зенит" в субботу, 29 июня обыграл сербскую "Црвену Звезду" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 39-й минуте забил Сердар Азмун.
Обновлено в 12:35
Политика
Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина
Скабеева объяснила Соловьеву, как на самом деле Трамп назвал Путина.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В США расстреляли известного рэпера
Обновлено в 10:35
Футбол
Мелкадзе показал финт с бутылкой
Форвард Георгий Мелкадзе показал финт с использованием бутылки.
Обновлено в 10:14
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Застрявшая в лифте итальянка спасалась от обезвоживания с помощью вина
Оказавшись в сломанном лифте, итальянка пыталась звать на помощь, но пришедшая к ней домой уборщица не слышала криков хозяйки и ушла домой после завершения уборки.
Обновлено в 12:34
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Энергетика
Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
Кризис, связанный с загрязнением поставляемой по трубопроводу «Дружба» нефти, преодолен, Россия уже давно поставляет качественное топливо.
Обновлено в 09:01
Политика
В центре Тбилиси началось масштабное шествие оппозиции
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Лобода вышла замуж за брата прокурора
Лобода вышла замуж за брата прокурора В Киеве состоялась свадьба младшей сестры Светланы Лободы - 28-летней Ксении.
Обновлено вчера в 07:15
Политика
BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерaл-мaйор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 10:16