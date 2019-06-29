В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕRT на русском 10:28

Ранее замглавы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что долг России перед Советом Европы будет погашен до ноября 2019 года. 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила в полном объёме полномочия России.

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

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