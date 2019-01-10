Экономика
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантов
В Минфине рассказали о подмене природных бриллиантовМосква 2401:54
Подмена природных бриллиантов синтетическими алмазами на мировом рынке приняла массовый характер. По данным Минфина России, каждый пятый камень на рынке не является настоящим. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Москва 2401:54
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с чего всё началось
Вброс синтетических алмазов на мировом рынке принял массовый характер и затронул даже известные бренды: каждый пятый камень, продающийся под видом настоящего, природным не является, заявил в интервью РИА Новости замминистра финансов России Алексей Моисеев, входящий также в набсовет одного из крупнейших в мире производителей алмазов — АК "Алроса".РИА Новостивчера в 19:20
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Происшествия
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Обновлено в 02:44
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Экономика
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Спасатели навестили в больнице спасенного в Магнитогорске младенца
Обновлено в 02:17