Экономика

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньгиРИА Новости вчера в 09:47

Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
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В Министерстве финансов рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Парламентская газетавчера в 10:21

Владельцев банковских карт не избавят от налички

Deita.ruвчера в 21:00

Минфин не планирует переход на пластиковые деньги в России

Вести.Финансвчера в 11:33

Минфин рассказал, чем бумажные деньги лучше пластиковых

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Минфин объяснил нецелесообразность перехода на пластиковые деньги

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В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

РИА Новостивчера в 09:47

В России пока не планируется переходить на пластиковые банкноты

Финмаркетвчера в 08:54
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Из Ростова в Грузию сбежала полковник полиции

Женщину подозревают в фальсификации уголовных дел. Полковник Наталья Разумная объявлена в международный розыск.
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Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
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Научно-исследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як-40.
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Происшествия

Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
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Как рассказала госпожа Квривишвили, Грузия хочет свести к минимуму ущерб из-за сокращения туристического потока из России.
Обновлено в 03:29
Происшествия

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
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Неопознанные темные фигуры пролетели над поверхностью Луны

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Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Игоря Павлова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В Сибае ЗИЛ задавил мальчика на «зебре» — водитель ехал без прав

В понедельник, 1 июля, в Башкирии автоцистерна, разворачиваясь на зеленый сигнал светофора, задавила 8-летнего мальчика, пересекавшего дорогу на пешеходном переходе.
Обновлено в 03:49
Политика

«Единая Россия» извинилась за наклейки на гумпомощь для Иркутской области

Обновлено в 05:52
Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
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Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что губернатор Красноярского края Александр Усс должен извиниться за свои грубые слова в адрес местной жительницы.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Названо число погибших и пропавших без вести в Иркутской области

В результате наводнения в Иркутской области 14 человек погибли и 13 — пропали без вести.
Обновлено в 02:24
Футбол

Бенитес возглавил «Далянь Ифан»

Испанский тренер Рафаэль Бенитес возглавил китайский «Далянь Ифан». Эту информацию подтвердил сам 59-летний специалист в своём «твиттере».
Обновлено в 05:08
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Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест гражданина России, подозреваемого в государственной измене.
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Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой

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Британку высадили из самолета за слишком глубокое декольте

Обновлено вчера в 21:47
Культура

Концерт Катамадзе в Москве не отменен

Концерт грузинской исполнительницы Нино Катамадзе в Москве, назначенный на 27 марта 2020 года, не отменен, сообщили в пресс-службе концертного зала Vegas City Hall, где планируется выступление.
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По итогам I квартала 2019 года Россия занимала 48-е место. Без виз россияне могли посетить 119 стран мира.
Обновлено в 05:44
Экономика

Программу субсидирования кредитов для легкой промышленности продлили

Правительство продлевает до конца 2019 года поддержку российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам.
Обновлено в 04:02
Происшествия

В Турецком порту загорелся итальянский танкер, погиб человек

Один человек погиб и 16 получили ранения при пожаре на итальянском танкере Synzania в порту Алиага провинции Измир на западе Турции, говорится в сообщении нефтехимической компании Petkim во вторник.
Обновлено в 03:34
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
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В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

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Обновлено вчера в 22:14
Спорт

Екатеринбург примет летнюю Универсиаду — 2023

Россия будет во второй раз принимать летнюю Универсиаду — ранее соревнования проходили в Казани в 2013 году.
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Камерофоны Xiaomi CC9 и CC9e окажутся дешевле, чем ожидалось

Судя по данным, которые опубликовал инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Xiaomi CC9 может оказаться гораздо дешевле, чем ожидалось.
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В Севастополе хотят организовать кинофестиваль с показами фильмов на парусах яхт

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