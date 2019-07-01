Экономика
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньгиРИА Новости вчера в 09:47
Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
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В Министерстве финансов рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Парламентская газетавчера в 10:21
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Транспорт
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"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
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Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
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Несвоевременное обращение к врачу и нетипичные симптомы заболевания являются причинами высокой летальности при инфаркте миокарда.
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Названы самые доступные автомобили на российском рынке
Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг самых доступных легковых автомобилей на основании исследования цен по всем маркам и моделям, представленным на российском рынке.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
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Роскачество проверило мультизерновой хлеб
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Обновлено вчера в 11:14
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Движение тяжеловесного транспорта из-за режима ЧС через Иркутскую область ограничено, сообщает пресс-служба ФКУ Упрор "Прибайкалье".
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
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МЧС: Жертвами наводнения в Иркутской области стали 14 человек
В Иркутской области в результате наводнения погибли 14 человек, 13 из которых уже опознаны. Еще 13 человек пропали без вести.
Обновлено в 02:42
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Общество
С 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов в России
В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
Обновлено вчера в 01:47
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на мясо
Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 выпустят еще две игры
Разработчик одной из самых ожидаемых игр Cyberpunk 2077 – компания CD Projekt готовит еще два новых проекта.
Обновлено в 02:40
Политика
В Токио объяснили введение санкций против Сеула подрывом доверия
В правительстве Японии заявили, что Сеул причинил большой ущерб двусторонним отношениям, что побудило Токио усилить контроль за экспортом ряда товаров в Южную Корею.
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Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Максим Виторган развлекся с Ксенией Собчак в семейном центре
Максим и Ксения посетили семейный развлекательный центр. Они дружно играли со своим двухлетним сыном Платоном.
Обновлено в 01:00
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено вчера в 15:08
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Общество
Московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собакой
Столичная мэрия совместно с ветеринарами рассказали в День собак о правильном уходе за питомцами и правилах их содержания, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 02:18
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Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым
Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.
Обновлено в 00:36
Политика
Термокружка Путина стала хитом онлайн-продаж в Китае
Обновлено вчера в 12:22