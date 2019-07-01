Экономика

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньгиРИА Новости 09:47

Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
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В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

РИА Новости09:47

В Министерстве финансов рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Парламентская газета10:21

Минфин объяснил нецелесообразность перехода на пластиковые деньги

Rambler News Service10:01

Минфин не планирует переход на пластиковые деньги в России

Вести.Финанс11:33

В России пока не планируется переходить на пластиковые банкноты

Финмаркет08:54
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Наука

На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых

Обновлено в 12:10
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Черногория выдала России главу банка «Тройка»

Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси

Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск

Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:02
Политика

ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей

ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека

В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Финансы

Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин

Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Общество

В Москву снова придет похолодание

Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Футбол

Игуаин и ещё четверо футболистов покинули «Челси»

Обновлено в 04:40
Общество

Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов

Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.
Обновлено в 03:45
Экономика

Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд

Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Черноморский флот России следит за учениями НАТО Sea Breeze

Обновлено в 12:05
Происшествия

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Авто

Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России

За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 04:22
Авто

Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector

Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба

"С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено в 05:37
Энергетика

ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев

Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.
Обновлено в 10:47
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия покинул московский "Локомотив". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба команды.
Обновлено в 11:16
Кино

Официальный постер и первые изображения героев «Ведьмака» от Netflix

Обновлено в 10:37
Армия и оружие

Появилось видео с места падения на Кипре неопознанного объекта

Обновлено в 09:51
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