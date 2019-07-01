Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Происшествия Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.

Политика Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.

Энергетика В России может снова подорожать бензин Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.

Происшествия Черногория выдала России главу банка «Тройка» Черногория выдала России руководителя банка «Тройка» Сергея Ильина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Происшествия В Тель-Авиве пассажирский самолет успешно сел с поврежденным шасси Пассажирский самолет благополучно приземлился в аэропорту израильского города Тель-Авива с поврежденным шасси, сообщили представители экстренных служб.

Армия и оружие Лавров: Россия разберется в инциденте с атакой ВВС Израиля на Дамаск Москва уже устанавливает факты инцидента в связи с информацией об атаке израильских ВВС на территорию Дамаска, передает "Интерфакс".

Политика ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Финансы Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.

Шоу-бизнес Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.

Политика Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.

Происшествия В Чечне неизвестный убил полицейского на посту Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Общество В Москву снова придет похолодание Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".

Общество Самым популярным досугом у россиян стал просмотр фильмов и сериалов Самым популярным занятием у россиян в свободное время является просмотр фильмов и сериалов, показал опрос Левада-центра.

Экономика Состояние российских миллиардеров за полгода увеличилось на $38 млрд Общее состояние самых богатых людей России за первое полугодие 2019 года увеличилось почти на $38 млрд.

Происшествия Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

Авто Составили рейтинг популярных дизельных автомобилей в России За 5 месяцев 2019 года на российском рынке было продано 45 870 дизельных автомобилей – на 8,3% меньше, чем годом ранее.

Авто Представлена спецверсия Renault Duster Black Collector Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.

Происшествия Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба "С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.

Общество Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.

Энергетика ОПЕК продлила соглашение по нефти на девять месяцев Министры стран ОПЕК в ходе заседания в Вене договорились продлить ограничения по добыче нефти на девять месяцев.