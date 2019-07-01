Экономика
В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньгиРИА Новости 09:47
Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
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В Министерстве финансов рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги
Парламентская газета10:21
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:14, Ашберн
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Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
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