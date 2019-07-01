Экономика

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньгиРИА Новости 09:47

Переход на пластиковые деньги в настоящее время не планируется, переодически проводятся технологические эксперименты, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, который возглавляет совет директоров "Гознака".
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Владельцев банковских карт не избавят от налички

Deita.ru21:00

Минфин не планирует переход на пластиковые деньги в России

Вести.Финанс11:33

В России пока не планируется переходить на пластиковые банкноты

Финмаркет08:54

Минфин объяснил нецелесообразность перехода на пластиковые деньги

Rambler News Service10:01

В Минфине рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

РИА Новости09:47

В Министерстве финансов рассказали о перспективах перехода на пластиковые деньги

Парламентская газета10:21
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Армия и оружие

Более 1,3 тысячи военных направили для помощи в Иркутскую область

Обновлено в 02:07
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Хоккей

Варламов подписал четырехлетний контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 18:28
Кино

Опубликован трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Первый трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» появился на платформе YouTube. Режиссером продолжения культовой картины стал Джейк Кэздан.
Обновлено в 11:28
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество

Как начать экономить, если вы живете от зарплаты до зарплаты – 3 простых шага

Около 25% американских семей, зарабатывающих $150 тысяч или более в год, говорят, что они живут от зарплаты до зарплаты, согласно исследованию Nielsen Global Consumer Insights.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Шахтеров в Кузбассе отправляют во внеочередные отпуска

Около двух тысяч шахтеров в Кемеровской области отправляют во внеочередные отпуска с выплатой двух третей зарплаты из-за приостановки добычи угля.
Обновлено в 08:39
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес

Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону

Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
Обновлено в 11:49
Происшествия

На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот

Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
Обновлено в 18:55
Технологии

К 5G подключают стартапы

Операторы начали поиск новых партнеров Операторы связи задумались о привлечении стартапов к развитию 5G в России.
Обновлено в 17:55
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Обновлено в 19:07
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Навального арестовали на десять суток за акцию в поддержку Голунова

Обновлено в 12:29
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено в 17:01
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Политика

Команда Зеленского объяснила позицию о русском языке в Донбассе

Русский язык в ДНР и ЛНР может стать региональным при таком условии, если государственным языком будет признан украинский, а Донбасс войдет в состав Украины.
Обновлено в 03:41
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
Обновлено в 15:08
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

На детской площадке на Украине произошел взрыв

В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44
Энергетика

Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России

Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Транспорт

В Иркутской области по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта

Обновлено в 20:38
Экономика

Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост

Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
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