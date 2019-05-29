Финансы

В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотекеСовершенно секретно 08:02

«Совершенно секретно»: Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство ждет снижение ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 года. Это сделают основные российские банки.
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Минфин назвал сроки снижения ипотечных ставок в России

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Московский Комсомолец04:15

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РИА Новости03:42
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Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».
Обновлено в 22:55
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«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
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По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
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