В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотекеСовершенно секретно 08:02

«Совершенно секретно»: Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство ждет снижение ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 года. Это сделают основные российские банки.

В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотеке

Транспорт В России резко подорожали билеты в плацкарт После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).

Хоккей Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном» В Национальной хоккейной лиге состоялся второй матч финальной серии Кубка Стэнли между "Бостон Брюинз" и "Сент-Луис Блюз".

Общество Путин разрешил россиянам с ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей Президент России Владимир Путин подписан закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей.

Политика Зеленский срочно созывает заседание СНБО Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.

Общество В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.

Происшествия Мигранты искали лучшей жизни во Франции, но оказались на Украине Двое нелегальных переселенцев из Бангладеш хотели попасть во Францию в прицепе фуры, однако их "удивлению и растерянности" не было предела, когда вместо bonjour они услышали "привітання" Пограничной службы Украины.

Происшествия Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Здоровье В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Происшествия В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.

Происшествия Депутат Пашаев задержан по делу о взятке гендиректору ППГХО «По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Происшествия «Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ «Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.

Политика Сергей Шойгу находится с визитом в Японии Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 мая, прибыл с рабочим визитом в Японию.

Общество Сибиряк получил 2 000 000 рублей за придуманные подписи бизнесменам Иван вместе со своей знакомой Анастасией Здор придумал идею разработки подписей — ему не нравилась своя.

Происшествия Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска.

Происшествия Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе Пчелиный рой заблокировал пешеходное движение по мосту через реку Нарву, соединяющему Россию с Эстонией.

Здоровье Минздрав предложил держать россиян под алкоконтролем Новый метод анализа предусматривает не только покупку алкогольной продукции, но и количество выпитого россиянином за весь отпуск.

Космос NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.

Театры Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.

Политика Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими Избранный президент Латвии Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закрепляется дискриминация национальных меньшинств.

Политика Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.