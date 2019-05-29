Финансы
В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотекеСовершенно секретно 08:02
«Совершенно секретно»: Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство ждет снижение ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 года. Это сделают основные российские банки.
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Происшествия
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Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Здоровье
В Ростовской области жертвами клещей стали почти три тысячи человек
В Ростовской области жертвами клещей стали 2 944 человека. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
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Шоу-бизнес
Супруга Стаса Костюшкина Юлия перенесла замершую беременность
Жене знаменитости довелось перенести замершую беременность.
Обновлено в 12:11
Происшествия
В Эстонии нашли останки погибшего советского летчика
Останки погибшего советского летчика и фрагменты самолета ЛаГГ-3, сбитого во время Великой Отечественной войны, обнаружены в эстонском Тарту, передает телеканал ATV+.
Обновлено в 22:14
Политика
На Украине исчезли серверы с секретной информацией СНБО
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Происшествия
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«По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных ООО, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» за возможность оказания услуг по организации питания работников работников ППГХО», - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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Происшествия
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«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено в 15:44
Политика
Сергей Шойгу находится с визитом в Японии
Министр обороны России Сергей Шойгу в среду, 29 мая, прибыл с рабочим визитом в Японию.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Сибиряк получил 2 000 000 рублей за придуманные подписи бизнесменам
Иван вместе со своей знакомой Анастасией Здор придумал идею разработки подписей — ему не нравилась своя.
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Происшествия
Суд арестовал напавшего на школьницу в Вольске подростка
В Саратовской области суд на два месяца арестовал подростка, напавшего с топором на 12-летнюю девочку в школе города Вольска.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Пчелы заблокировали мост на российско-эстонской границе
Пчелиный рой заблокировал пешеходное движение по мосту через реку Нарву, соединяющему Россию с Эстонией.
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Армия и оружие
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Здоровье
Минздрав предложил держать россиян под алкоконтролем
Новый метод анализа предусматривает не только покупку алкогольной продукции, но и количество выпитого россиянином за весь отпуск.
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Космос
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По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Театры
Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной
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Политика
Латвийский депутат напомнил, как новый президент обошелся с русскими
Избранный президент Латвии Эгилс Левитс участвовал в написании Конституции республики, в преамбуле которой "в более или менее приличной форме" закрепляется дискриминация национальных меньшинств.
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Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено в 19:48
Наука
Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда
Исследователи из Лос-Анджелеса выяснили, что при минусовых температурах и постепенном увеличении давления водяной лед образует кристаллическую решетку типа IX, а не аморфную фазу, как считалось ранее.
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