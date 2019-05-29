Финансы
В Минфине рассказали о грядущем снижении ставок по ипотекеСовершенно секретно вчера в 08:02
«Совершенно секретно»: Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что ведомство ждет снижение ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2019 года. Это сделают основные российские банки.
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Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100
Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 08:11
Хоккей
Ковальчук рассказал о восстановлении с помощью пива
Нападающий «Лос-Анджелес Кингс» и сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал свое высказывание о том, что пиво после тренировки является мерой восстановления.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Происшествия
Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште
До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Финансы
Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд
В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Здоровье
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах
Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:45
Политика
Опубликовано видео сборки первого серийного Су-57
В Сети появилось видео сборки первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 на заводе в Комсомольске-на-Амуре.
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
МВД: За мошенничество в сфере ЖКХ задержаны более 60 человек
МВД в сотрудничестве с Росгвардией задержали более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Как изменилась за 17 лет Оксана Федорова
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Гаджеты
Intel показала прототип дважды складного ноутбука c двумя экранами
Компания Intel показала прототип ноутбука с двумя экранами, которые можно располагать под разным углом относительно клавиатуры.
Обновлено вчера в 09:58
Транспорт
Первые поезда направятся по Крымскому мосту в Москву и Петербург
Первые поезда отправятся из Севастополя в Санкт-Петербург и по маршруту из Симферополя в Москву.
Обновлено вчера в 07:15
Общество
ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Энергетика
Жителей Украины предупредили о подорожании бензина из-за РФ
Бензин на Украине может вырасти в цене из-за ограничений на экспорт российских нефтепродуктов.
Обновлено в 01:33
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Экономика
В Севастополе решили создать яхтклуб за счет госбюджета
Власти Севастополя решили создать первый в городе яхтклуб, чтобы там могли заниматься воспитанники детских спортивных школ.
Обновлено в 01:34
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество
Осенью вступит в силу закон об обязательной регистрации дронов
Закон вступит в силу через 120 дней после официальной публикации.
Обновлено вчера в 21:42
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
В Москве обнаружили предметы из усадьбы князя Голицына
В правительстве Москвы сообщили, что в Южном Медведково археологи нашли предметы из усадьбы князя Голицына.
Обновлено в 01:44
Политика
КНР обвинила США в экономическом терроризме
Замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что США используют "протекционистскую дубину" и экономический терроризм.
Обновлено в 01:34
Экономика
Россияне предпочитают хранить деньги в рублях
Россияне предпочитают хранить деньги в рублях, а также в иностранной валюте и драгметталах.
Обновлено в 01:05
Общество
В России предложили выплачивать отцовский капитал
В России предложили выплачивать отцовский капитал. Субсидию планируют выдавать при рождении 3-го ребенка в семье.
Обновлено вчера в 11:13
Футбол
«Реал» намерен продать игроков на € 300 млн
«Реал» намерен выручить за счёт продажи игроков более € 300 млн, чтобы затем вложиться в покупку новых футболистов, сообщает AS.
Обновлено в 01:10