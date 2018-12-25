Мы много сделали встречных шагов по пенсионным изменениям, смягчили во многом предложения, которые были изначально правительством сформулированы.

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал причину переноса публичного обсуждения концепции индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Пенсионную накопительную систему, которая сейчас заморожена, планировалось обсудить публично.

Политика Политика Медведев расширил санкции против Украины Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили о прибытии в Донбасс состава с ядовитым веществом На подконтрольную силовикам территорию недалеко от Донецка прибыл железнодорожный состав с сильнодействующим ядом, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны представило календарь на 2019 год Министерство обороны России представило календарь на 2019 год.

Происшествия Происшествия Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию В Тольятти убита 16-летняя спортсменка Сафия Аскарова.

Политика Политика Силуанов рассказал о нарушениях таможенного режима Белоруссии и России Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о периодических нарушениях таможенного режима Белоруссии и России.

Спорт Спорт Биатлонист Шипулин объявил о завершении карьеры

Происшествия Происшествия В Китае вооруженный мужчина угнал автобус и наехал на толпу людей Отмечается, что автобус был угнан мужчиной, вооруженным ножом. Полиция задержала злоумышленника, открыто расследование.

Политика Политика Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.

Политика Политика Замглавы Ростехнадзора Радионова назначена главой Росприроднадзора

Происшествия Происшествия Корпоратив алтайских депутатов закончился избиением женщин и подростка

Происшествия Происшествия Ученые рассказали, что вызвало оползень в Хабаровском крае Ученые рассказали о характере тепловой аномалии зафиксировали спутники в районе схода оползня, перекрывшего реку Бурея в Хабаровском крае.

Происшествия Происшествия В Соликамске арестовали подозреваемых по делу о пожаре на шахте

Политика Политика Кремль прокомментировал поездку детей брянских чиновников в Турцию В Кремле следят за ситуацией с детьми чиновников из города Клинцы Брянской области, которые за счет благотворительного фонда отправились на отдых в Турцию.

Общество Общество Сенатор Клишас ответил на расследование Навального о нем Один из авторов законопроектов о «суверенном интернете» в России и наказании за оскорбления в интернете, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас прокомментировал РБК расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором он стал главным героем.

Политика Политика Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко начали новый раунд переговоров в Кремле, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Общество Роскачество проверило российские игристые вина и шампанское В некоторых винах, произведенных классическим методом, выделяются тона окисления, оттенки старого подвала, сырой пробки, аромат и вкус практически полностью закрыты этими оттенками "усталости", - отметил сопредседатель рабочей группы Роскачества по исследованиям вина, руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Политика Политика Путин: отношения с Белоруссией развиваются успешно, но есть вопросы Москва и Минск «действительно могут договориться» по спорным вопросам энергетики, чтобы «не тащить старые проблемы в новый год», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Транспорт Транспорт Федеральную трассу «Таврида» в Крыму откроют под Новый год Пресс-служба министерства транспорта Крыма заявила, что проехать по новой трассе в Крыму автомобилисты смогут прямо под Новый год: рабочее движение по первой очереди трассы "Таврида" откроется в ночь с 30 на 31 декабря.

Общество Общество Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина Несколько федеральных чиновников рассказали The Bell, что получили поздравления от главы «Роснефти» Игоря Сечина в виде корзинок с колбасой.

Происшествия Происшествия Экс-главу «Росалкогольрегулирования» объявили в международный розыск Следственный комитет России попросил заочно арестовать экс-главу «Росалкогольрегулирования» Игоря Чуяна.

Происшествия Происшествия Сфотографировать место обрушения сопки в Хабаровском крае не удалось Ранее в управлении МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что в реку Бурея в 73 километрах от поселка Чекунда обрушилась часть сопки, одна из возможных причин - падение метеорита.

Авто Авто Мантуров: производство Aurus стартует в середине 2020 года Серийный выпуск президентских автомобилей будет осуществляться на заводе Sollers, о чем рассказал российским журналистам «ТАСС» глава Минпроторга Денис Мантуров.

Общество Общество Отменен приговор за мем с Пушкиным и Тесаком Евгений Корт был осужден в 2016 году за размещение картинки с поэтом Александром Пушкиным и националистом Максимом Марцинкевичем по прозвищу Тесак.

Космос Космос Компания S7 Space хочет создать орбитальный космодром

Экономика Экономика Силуанов счел проект ВСМ Москва–Казань экономически нецелесообразным Экономическая целесообразность реализации проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва–Казань фактически отсутствует, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Политика Песков ответил на доклад «Голоса» о нарушениях на выборах в Приморье ЦИК проанализирует сведения правозащитной организации «Голос» о нарушениях на выборах губернатора Приморского края, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Политика Медведев подписал документы по маркировке товаров Правительство утвердило документы по маркировке товаров, в том числе лекарств.

Экономика Экономика На развитие цифровой экономики России потратят более 1,8 трлн рублей Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет.

Энергетика Энергетика Россия в 2018 году добыла рекордный объём газа Россия в 2018 году добыла рекордные 733 млрд кубометров газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.