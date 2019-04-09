Экономика
В Минфине прогнозируют темпы роста ВВП РФ выше 1,3%Вести.Финанс вчера в 05:04
Темпы роста российского ВВП в 2019 г. могут быть выше, чем заложены в официальном прогнозе (1,3%), заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
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На конференции ВШЭ поспорили о судьбах России: «Оказались в чудовищной ловушке»
Московский Комсомолецвчера в 09:11
Рост ВВП РФ в этом году может превысить правительственный прогноз в 1,3% - Юдаева
Финмаркетвчера в 06:37
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Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Пушков предрек Украине «историческую помойку» после выхода России из СЕ
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter рассказал, что будет происходить в Совете Европы в случае выхода России из организации.
Обновлено вчера в 22:33
Общество
В России за год выросла численность дальневосточных леопардов
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Инвестиции в экономику Иркутской области в 2018 году выросли на 17%
Общая сумма инвестиций в экономику Иркутской области по итогам 2018 года составила 316 млрд рублей, увеличившись на 17% к предыдущему году, сообщил губернатор Сергей Левченко в своем послании о положении дел в области и основных направлениях региональной государственной политики на сессии Заксобрания в среду.
Обновлено в 00:14
Космос
На космодроме Восточный запустят ракеты с новым топливом
Гендиректор предприятия-производителя носителей Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что к 2021 году на космодроме Восточный состоится запуск первой ракеты «Союз-2», все двигатели которой будут работать на новом топливе –нафтиле.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
Пациенты закрытой поликлиники №4 НГКБ №11 обратились к С. Цивилёву
Аргументация была следующая: 1. На данный момент количество пациентов поликлиники №4 составляет порядка 6500 человек, что согласно Приказа Министерства здравоохранения РФ №132н от 27 февраля 2016 года на рекомендуемую численность обслуживаемого населения 2 000-10 000 человек рекомендуется Амбулатория, в том числе врачебная, или центр (отделение) общей врачебной практики (семейной медицины).
Обновлено вчера в 21:00
Футбол
«Фиорентина» подтвердила отставку Пиоли
«Фиорентина» на своем официальном сайте объявила об уходе Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Эксперты подсчитали, сколько россияне заплатили геймерам в 2018 году
По их данным, 18 млн россиян в возрасте от 14 до 54 лет потратили таким образом за год около 11,6 млрд руб. Зарабатывают на получении донатов и продаже контента 3 млн россиян, или 4,5% интернет-аудитории.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Экс-министра Абызова перевели в камеру с холодильником и телевизором
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова перевели из карантина в двухместную камеру СИЗО «Лефортово», где есть всё необходимое.
Обновлено вчера в 11:37
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти считают невозможным сравнивать ситуации с признанием израильскими Голанские высоты и вхождением Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 18:28
Шоу-бизнес
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров
30-летняя Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров "Очень красивая и без каких либо фильтров", "Намного лучше, чем с тяжёлым макияжем", "Агата, по чесноку, я стала твоей подписчицей потому, что ты живешь, как мне показалось, почти без фильтров", — поддержали интернет-пользователи жену Павла Прилучного.
Обновлено вчера в 11:03
Гаджеты
Samsung закрыла линейку своих смартфонов Galaxy J
Samsung на своем YouTube-канале показала новый рекламный ролик, в котором попрощались с Galaxy J и поприветствовали Galaxy A. В целом реклама посвящена моделям Galaxy A30 и Galaxy A50 и в ней показали все основные преимущества смартфонов.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
В суде Мамаев и Кокорин частично признали вину
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, обвиняемые в хулиганстве и нанесении побоев, частично признали свою вину на заседании в Пресненском суде Москвы.
Обновлено вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам первое фото новорожденного сына
27 марта в семействе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова случилось счастливое событие – они впервые стали родителями.
Обновлено вчера в 13:29
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Финансы
Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб./$.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
В России возник дефицит необходимого для «Цезаря» салата романо
Крупные российские производители сегодня не выращивают такие виды салата, как романо и радичио, и они в основном поставляются из-за рубежа, напоминает Мустафин.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Мужчина до смерти изнасиловал собаку невесты из-за ревности и мести
В США мужчина изнасиловал собаку возлюбленной, потому что женщина вовремя не пришла домой.
Обновлено в 00:03
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Обновлено вчера в 14:47
Общество
«Команда Сахалинской области» скоро прекратит принимать заявки
В рамках кадрового конкурса Команда Сахалинской области участники могут подать заявку на реализацию волонтерских, молодежных проектов, а также проектов социального предпринимательства.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
В Кемерове опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус перевернулся на бок во время движения в Кемерове рано утром в среду, когда направлялся из депо на маршрут.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Три школьницы ради лайков сожгли дом в деревне Турышкино
Обновлено вчера в 14:22
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено вчера в 14:00
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:50
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено вчера в 05:05
Хоккей
«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019
«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
Общество
У трех знаков зодиака в апреле будет «разбито сердце»
Некоторым знакам зодиака в апреле на любовном фронте ничего не светит.
Обновлено вчера в 13:30