Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

с чего всё началось

Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.

Моисеев отметил, что для выхода из сложившейся напряжённой ситуации стоит жёстко ограничить потребительское кредитование россиян, передаёт РИА Новости. «Мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», - заявил Моисеев.

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