Финансы

В Минфине предложили не давать россиянам кредитыАргументы недели 08:57

Моисеев отметил, что для выхода из сложившейся напряжённой ситуации стоит жёстко ограничить потребительское кредитование россиян, передаёт РИА Новости. «Мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», - заявил Моисеев.
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Алексей Моисеев
Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс 09:04
с чего всё началось

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
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