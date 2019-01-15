Экономика
Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики государства, сообщил РИА Новости замминистра финансов России Сергей Сторчак. Он подчеркнул, что Москва сделала Каракасу соответствующее предложение, но реакции с венесуэльской стороны еще не поступило.
Аргументы и Факты08:18
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Политика
США назвали встречу с Россией по ДРСМД разочаровывающей
США разочарованы встречей с Россией по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которая прошла в Женеве, заявила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
Обновлено в 08:58
Общество
Житель Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 миллионов рублей
Обновлено в 11:47
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
«Победа» пригрозила отказом от международных полетов из Пулково
По словам собеседника РБК, накануне, 14 января, и сегодня, 15 января, международные рейсы «Победы» из Пулково были задержаны по требованию аэропорта, которые в процессе подготовки к вылету требовали вскрыть все заблокированные и опломбированные кухонные отсеки в салоне самолета.
Обновлено в 12:30
Политика
Владимир Путин сменил посла в ЦАР
Президент РФ Владимир Путин назначил Владимира Титоренко послом России в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 12:05
Происшествия
В Москве насмерть замерз топ-менеджер «Евросети»
В Москве найдено тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, которого волонтеры и полиция искали в течение трех дней.
Обновлено в 10:56
Политика
Госдума не видит оснований для возвращения России в ПАСЕ
Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и возобновления уплаты взносов РФ в бюджет Совета Европы (СЕ), говорится в проекте заявления нижней палаты парламента.
Обновлено в 12:00
Общество
Суд в Таиланде приговорил Настю Рыбку и Алекса Лесли к условному сроку
Обновлено в 06:09
Космос
На Луне выросло первое в истории растение
Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Шахтах увеличилось до четырех
Спасатели обнаружили на месте взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области тела двух человек - мужчины и женщины.
Обновлено в 09:53
Спорт
Сборная России по гандболу проиграла Бразилии на чемпионате мира
Обновлено в 11:09
Происшествия
Боевики атаковали отель в столице Кении
Вооруженные боевики атаковали гостиничный комплекс в центре столицы Кении, 15 января передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:57
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев на пленарном заседании Гайдаровского форума рассказал о проблемах российского бизнеса.
Обновлено в 08:10
Политика
Силуанов считает реакцию россиян на пенсионную реформу «неожиданной»
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на пенсионную реформу, в рамках которой возраст выхода на пенсию повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.
Обновлено в 01:40
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Политика
Россия и Зимбабве подписали лицензионное соглашение о добыче платины
Лицензионное соглашение о добыче полезных ископаемых в рамках проекта освоения платинового месторождения "Дарвендейл" подписано по итогам визита в РФ президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Обновлено в 12:07
Экономика
Ростуризм раскритиковал идею налога на выезд из России
Федеральное агентство по туризму не поддержало идею Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" ввести налог на выезд при пересечении госграницы.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП в Воронежской области
В результате ДТП в Воронежской области погибли семь человек, сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.
Обновлено в 08:45
Общество
Граждане США подали иск к «Аэрофлоту» на $3,6 млн
Сумма иска в $3,6 млн объясняется информацией и ощущением истцов, определить окончательный размер компенсации они просят суд.
Обновлено в 09:09
Политика
Пропажу икон из Киево-Печерской лавры опровергли
Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что никогда не видел якобы пропавших икон.
Обновлено в 10:24
Футбол
Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Краснодаре военного судью заподозрили в ДТП со сбитой девушкой
Обновлено в 10:31
Происшествия
Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за пост «ВКонтакте»
Невский районный суд Петербурга во вторник прекратил производство по уголовному делу в отношении местного жителя Эдуарда Никитина, которого следствие просило направить на принудительное лечение за публикацию в соцсети "ВКонтакте" политического анекдота и карикатуры, признанных экстремистскими.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Директор ОЭМК погиб в страшной аварии в Воронежской области
Управляющий директор АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (входит в компанию «Металлоинвест») Александр Тищенко погиб в дорожном происшествии на трассе Курск – Борисоглебск в Воронежской области, сообщил Федеральному агентству новостей источник.
Обновлено в 11:01
Политика
Экс-глава «Правого сектора» порассуждал о третьем Майдане
Отвечая на вопрос, в каком случае экс-лидер «Правого сектора» «подорвется и поведет людей в Киев на третий Майдан», Ярош указал, что такое произойдет «в случае капитуляции» Украины.
Обновлено в 08:32
Политика
Россия отказалась платить взнос в Совет Европы в 2019 году
По словам Толстого, отсутствие России в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы ставит вопрос о целесообразности Совета Европы как такового.
Обновлено в 09:47
Наука
Ученые из США случайно открыли лекарство от болезни Альцгеймера
Американские биологи случайно нашли очень перспективное лекарство от болезни Альцгеймера, экспериментируя с новым препаратом для борьбы с последствиями инсультов.
Обновлено в 10:22
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Экономика
Сбербанк может лишиться монополии на рынке банковских переводов физлиц
На сайте Сбербанка указано, что внутрибанковский перевод из одного региона в другой через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1000 руб. В исследовании ЦБ, Минфина и ФАС такая практика названа недопустимой и создающей "межрегиональную дискриминацию потребителей".
Обновлено вчера в 21:28