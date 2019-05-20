В Минфине отказались поддерживать отмену НДС для интернет-магазиновИзвестия 11:29

Министерство финансов России не получало предложения отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для интернет-ритейлеров. Если оно поступит, ведомство не намерено его поддерживать, заявил глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

В Минфине отказались поддерживать отмену НДС для интернет-магазинов

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