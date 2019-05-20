В Минфине отказались поддерживать отмену НДС для интернет-магазиновИзвестия 11:29

Министерство финансов России не получало предложения отменить налог на добавленную стоимость (НДС) для интернет-ритейлеров. Если оно поступит, ведомство не намерено его поддерживать, заявил глава департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов.

В Минфине отказались поддерживать отмену НДС для интернет-магазинов

Политика Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН "Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.

Армия и оружие Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.

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Игры СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.

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