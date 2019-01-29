В Минфине оценили трудности при выплате Венесуэлой долга РоссииГазета.Ru 04:50

Проблемы, наверное, будут. Все зависит сейчас от армии, от военнослужащих, насколько они будут верны своему долгу и присяге. Другую оценку трудно дать, невозможно.

Замглавы Минфина России Сергей Сторчак заявил, что министерство допускает возникновение у Венесуэлы трудностей в обслуживании долга перед Россией. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Минфине оценили трудности при выплате Венесуэлой долга России

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