Экономика
В Минфине объяснили падение реальных доходов россиянРоссийская газета 08:36
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил в Госдуме падение реальных (то есть с учетом инфляции) доходов населения. За первый квартал нынешнего года реальные зарплаты россиян выросли на 1,3%, а в апреле - на 1,6%. Росли также соцвыплаты. При этом реальные доходы снизились.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отрицательное влияние на показатель реальных доходов населения оказывают два фактора — рост потребительского кредитования и сокращение теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.РИА Новости06:01
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