Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета ЕвропыРИА Новости 11:30

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак. По его словам, до подписания соответствующего документ Москва никому ничего не должна.
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В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

РИА Новости11:30

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

РБК11:09

В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ

RT на русском10:28

Россия пока не намерена возвращать долги Совету Европы

Эхо Москвы12:00

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

ТАСС09:17

Сумма и сроки выплат задолженности России ПАСЕ еще не установлены

Коммерсантъ09:14

В Минфине заявили, что пока нельзя говорить о долге РФ по взносам в Совет Европы

Интерфакс09:03
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:21, Ашберн
Общество

Москва установила температурный антирекорд

Обновлено в 13:45
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Политика

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 16:21
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Автоспорт

Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

Обновлено в 13:53
Общество

Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел

На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Общество

Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Егор Крид устроил гавайскую вечеринку по случаю 25-летия

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид отметил 25-летие в гавайском стиле.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Футбол

Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол

Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»

Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года.
Обновлено в 11:49
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду

Ранее суд удовлетворил иск партии к избиркому, изначально отказавшему кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 21:57
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Президент Кипра получил перелом бедра

Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Авто

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе

Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

Обновлено в 16:16
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Интернет

Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта

Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР

Обновлено в 16:22
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Кино

В Сети появился новый трейлер «Матрицы»

На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
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