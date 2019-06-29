Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета ЕвропыРИА Новости 11:30
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак. По его словам, до подписания соответствующего документ Москва никому ничего не должна.
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Общество
Москва установила температурный антирекорд
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Общество
Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел
На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Егор Крид устроил гавайскую вечеринку по случаю 25-летия
Популярный рэп-исполнитель Егор Крид отметил 25-летие в гавайском стиле.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии
В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Футбол
Сборная Перу в серии пенальти одолела Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Перу по футболу обыграла команду Уругвая в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки 2019 года в Бразилии.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Футбол
Футболист Бегич перешел из «Оренбурга» в «Рубин»
Ранее в субботу в "Рубин" из "Оренбурга" перешел 25-летний полузащитник Алексей Сутормин, который подписал контракт с казанским клубом также на четыре года.
Обновлено в 11:49
Политика
Саакашвили заявил о допуске его партии на выборы в Раду
Ранее суд удовлетворил иск партии к избиркому, изначально отказавшему кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборы.
Обновлено вчера в 21:57
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Президент Кипра получил перелом бедра
Президент Кипра Никос Анастасиадис в субботу утром в результате несчастного случая получил перелом правого бедра, ему сделали операцию, сообщило Бюро печати и информации.
Обновлено в 16:07
Авто
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе
Кроссовер Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который месяц назад заметили на финальных тестах, поступит в продажу в августе.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижается
Обновлено в 16:16
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения объяснили закрытие проекта
Создатели приложения DeepNude, которое способно «раздевать» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта и назвали причину.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП
Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли насосную станцию в ДНР
Обновлено в 16:22
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Кино
В Сети появился новый трейлер «Матрицы»
На видеохостинге YouTube опубликован новый трейлер фильма «Матрица». Ролик размещен с высоким разрешением 4k.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16