Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета ЕвропыРИА Новости 11:30

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак. По его словам, до подписания соответствующего документ Москва никому ничего не должна.
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В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

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