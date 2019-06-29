В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета ЕвропыРИА Новости 11:30

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак. По его словам, до подписания соответствующего документ Москва никому ничего не должна.

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

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