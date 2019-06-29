Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета ЕвропыРИА Новости 11:30
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак. По его словам, до подписания соответствующего документ Москва никому ничего не должна.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:18, Вашингтон
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
Суд США заблокировал выделение средств на стену рядом с Мексикой
Федеральный суд в Калифорнии запретил выделение средств Пентагона на строительство стены на границе США и Мексики.
Обновлено в 13:58
Кино
Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»
Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Политика
Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Обновлено вчера в 09:26
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в открытый доступ
Одному из пользователей Reddit удалось взломать программу DeepNude, позволяющую «раздевать» девушек на снимках, заплатив до $100.
Обновлено в 05:01
Музыка
Музыкант из Челябинска назван одним из лучших пианистов в мире
В шесть лет Дима стал лауреатом конкурса юных пианистов в Челябинске.
Обновлено в 02:25
Политика
В ООН потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
В ходе 41-й сессии Совета по правам человека ООН вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов потребовал вернуть права русским в странах Восточной Европы.
Обновлено в 12:17
Гаджеты
Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей
Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до трех
В результате наводнения в Иркутской области погибли три человека, 97 госпитализированы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:09
Общество
Брянский Милонов назвал Содомом спектакль с целующимися девушками
Провокационная постановка возмутила и брянского экс-лидера НОД и бывшего чиновника Александра Турыкина.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Крупный пожар разбушевался и в Орске
Обновлено в 09:56
Игры
WSJ: Sony с PlayStation 5 делает ставку на дорогие блокбастеры
WSJ отмечает, что политика Sony в отношении независимых разработчиков заметно изменилась.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью
Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
Обновлено в 13:10
Музыка
Рэпер ЛСП сделал разбор полетов после Ural Music Night
Мероприятие было плохо организовано, считает исполнитель, выступление которого отменили Известный российский рэпер ЛСП обсудил с поклонниками ошибки организаторов фестиваля Ural Music Night, завершившегося сегодня утром, 29 июня, на Октябрьской площади.
Обновлено в 01:49
Футбол
«Сочи» проиграл словенской «Олимпии» в товарищеском матче
Футбольный клуб "Сочи" потерпел поражение от клуба "Олимпия" из Любляны в контрольном матче на сборе в Словении.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб
В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
Автоспорт
Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»
Российский гонщик "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал выступление в квалификации "Гран-при Австрии".
Обновлено в 12:22
Футбол
«Динамо» предложило 13 млн евро за хавбека «Ромы»
Московский клуб предложил за бразильца 13 млн евро.
Обновлено в 04:03
Авто
Новый Honda Jazz получит спортивную версию Type R
Новинка оснащена более широкой и высокой решеткой радиатора, с заметным значком Honda с красными вставками, которые свойствены моделям Honda Type R. На новой Honda Jazz также можно увидеть большие легкосплавные диски, окрашенные в черный цвет.
Обновлено вчера в 01:32
Происшествия
В Лос-Анджелесе расстреляли известного рэпера
Обновлено в 11:57
Общество
В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья
Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва
Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Политика
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко возмутился встречей Путина и Трампа
Экс-президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что Запад не уведомил его о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по Риму с сыном и невесткой
Лариса Гузеева уже показала поклонникам три фотографии, сделанные во время прогулок по Риму и на двух из них она позирует с женой своего сына.
Обновлено в 08:19
Политика
В России водителей большегрузов планируют лишать прав за перевес
Водителям большегрузов, масса которых превышает допустимую, грозят лишение прав и конфискация.
Обновлено в 11:28