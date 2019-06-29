Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов Совету ЕвропыМосква 24 вчера в 14:24
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы нужно выработать "дорожную карту", считает замглавы Минфина Сергей Сторчак. Он подчеркнул, что до подписания документа Москва никому ничего не должна, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября этого года. Источник в делегации РФ сообщил "Интерфаксу", что задолженность РФ составляет примерно 85 млн евро.Интерфаксвчера в 09:03
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В Минфине заявили, что пока нельзя говорить о долге РФ по взносам в Совет Европы
Интерфаксвчера в 09:03
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Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
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