В Минфине назвали условия выплаты взносов Совету ЕвропыМосква 24 вчера в 14:24

Другой замглавы российской делегации Леонид Слуцкий 27 июня заявил, что долг по взносу в СЕ будет погашен до начала грузинского председательства в Комитете министров СЕ, то есть до ноября этого года. Источник в делегации РФ сообщил "Интерфаксу", что задолженность РФ составляет примерно 85 млн евро.

с чего всё началось

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы нужно выработать "дорожную карту", считает замглавы Минфина Сергей Сторчак. Он подчеркнул, что до подписания документа Москва никому ничего не должна, передает РИА Новости.

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