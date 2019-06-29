Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета ЕвропыТАСС 09:17

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
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Путин ответил на возражения Элтона Джона

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Новый трейлер «Матрицы» с разрешением 4k появился на видеохостинге YouTube.
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Три человека погибли при паводке в Иркутской области, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
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Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
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Сторчак Сергей Анатольевич
Российский режиссёр
Российский государственный деятель, заместитель министра финансов Российской Федерации с 2005 года.
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