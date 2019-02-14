Экономика

В Минфине назвали регионы с самыми финансово грамотными жителямиРоссийская газета 05:08

В России впервые составлен рейтинг финансовой грамотности регионов. Лидером стала Калининградская область. Наиболее высокие показатели также зафиксированы в Ивановской, Кировской, Костромской, Курской, Магаданской и Новгородская областях, а также Приморском крае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл и Коми.
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В Почта Банке нашли способ повысить финансовую грамотность подростков и пенсионеров

Газета.Ru05:01

Регионы сдали экзамен по финансам

Коммерсантъ09:28

В Минфине назвали регионы с самыми финансово грамотными жителями

Российская газета05:08

Всемирный банк отметил рост уровня финграмотности россиян

ТАСС11:49

Кировская область обошла Татарстан в рейтинге финансовой грамотности регионов

Реальное время02:46

Кировская область и Республика Коми стали лидерами по уровню финансовой грамотности в России

Банки.ру01:58

Первый зампред ЦБ назвал несовершенным закон о банкротстве физических лиц

Rambler News Service01:20
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Происшествия

Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух

Обновлено в 21:33
Политика

В Японии задумались об отмене виз для россиян

Правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных виз для граждан России.
Обновлено в 22:33
Хоккей

«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря четырём очкам Кучерова

«Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0.
Обновлено в 23:23
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Минобороны России к 30-летию вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Спасённого в Магнитогорске Ваню Фокина выпишут 14 февраля

Обновлено 12 февраля в 08:13
Политика

Трамп собирается объявить режим ЧП в США

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что президент США Дональд Трамп намерен объявить режим чрезвычайного положения в стране.
Обновлено в 16:06
Происшествия

Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Происшествия

Власти Вашингтона обязали рассекретить детали смерти Михаила Лесина

Власти Вашингтона по решению американского суда обязаны обнародовать материалы по делу о смерти бывшего российского министра печати Михаила Лесина, передает радиостанция «Эхо Москвы».
Обновлено в 19:47
Политика

Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против госбанков

Внесенная в конгресс 13 февраля новая версия законопроекта «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) смягчает потенциальные санкции в отношении российских банков, следует из текста законопроекта, который оказался в распоряжении РБК.
Обновлено в 16:52
Политика

Мадуро сообщил о встрече главы МИД Венесуэлы со спецпредставителем США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что министр иностранных дел страны Хорхе Арреаса встречался в Нью-Йорке со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.
Обновлено в 19:52
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Политика

Представители ЕС направляются на встречу с Гуайдо

Накануне Николас Мадуро – президент Венесуэлы, рассказал, что глава МИД страны имел тайные встречи с американским спецпредставителем, сообщает «Газета.ру» Напомним, лидер парламента Венесуэлы, возглавляющий оппозицию, Хуан Гуайдо во время митинга в Каракасе, направленного против политики действующего президента Николаса Мадуро, объявил себя временным президентом страны.
Обновлено в 22:52
Энергетика

«Алмаз-Антей» запустит производство оборудования для подводной добычи

Обновлено в 23:22
Политика

Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Общество

Британская военнослужащая оказалась моделью эротических сайтов

Обновлено в 22:01
Футбол

Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Энергетика

«Газпром» увеличил поставки газа на Украину в 2018 году на 13%

Согласно отчётам компании, в 2018 году «Газпром» поставил на Украину 2,738 млрд кубометров газа, а в 2017-м — 2,427 млрд кубометров.
Обновлено в 11:24
Общество

В РЖД показали проект новых купейных вагонов

Интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синей цветовой гамме, в двухэтажных вагонах преобладают серые, бежевые и коричневые тона.
Обновлено в 11:04
Политика

Последствия победы Порошенко на выборах негативно оценили в Раде

Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах может привести к негативным последствиям — «страну растащат как лоскутное одеяло».
Обновлено в 22:42
Общество

Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Экс-глава военного комитета НАТО обвинил США в предательстве

Бывший глава военного комитета НАТО, генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в интервью Bayerischer Rundfunk резко раскритиковал США за выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 20:52
Культура

Умер народный артист России Сергей Захаров

Обновлено в 03:55
Происшествия

Депутат думы Иркутска Александр Панько отпущен под домашний арест

Депутат думы Иркутска Александр Панько, арестованный в октябре 2018 года по подозрению в причастности к убийству двух человек в Чите, отпущен под домашний арест.
Обновлено в 20:57
Политика

Убийство пса по кличке Трамп отказались считать политическим

Полиция в американском штате Миннесота установила, что убийство собаки по кличке Дональд Трамп не носило политический характер, передает телеканал Fox News со ссылкой на заявление местного шерифа.
Обновлено в 20:43
Происшествия

Utair заставила мать купить 11 билетов для двух детей‐инвалидов

Обновлено вчера в 11:31
Политика

Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»

По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете

Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Спорт

Куклина может пропустить спринт на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити

Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Пентагон обвинил Москву в нежелании начать диалог по вооружениям

Соединенные штаты готовы к диалогу по контролю над вооружениями, но не видят заинтересованности со стороны России и Китая, заявил помощник главы Пентагона по программам ядерного, химического и биологического оружия Гай Робертс.
Обновлено в 22:26
Культура

Для российских школьников введут культурный норматив

Министерство культуры РФ планирует ввести для российских школьников культурный норматив.
Обновлено в 03:34
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