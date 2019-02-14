Экономика
В Минфине назвали регионы с самыми финансово грамотными жителямиРоссийская газета 05:08
В России впервые составлен рейтинг финансовой грамотности регионов. Лидером стала Калининградская область. Наиболее высокие показатели также зафиксированы в Ивановской, Кировской, Костромской, Курской, Магаданской и Новгородская областях, а также Приморском крае, Калмыкии, Карелии, Марий Эл и Коми.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:57, Ашберн
Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
В кафе на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 15:55
Политика
Путин предложил ужесточить наказание за создание ОПГ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о введении отдельного уголовного наказания для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ) - так называемых "воров в законе".
Обновлено в 13:03
Спорт
Президент Путин повредил палец во время тренировки с дзюдоистами
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе тренировки в центре спортивной подготовки «Юг-спорт» в Сочи повредил палец правой руки.
Обновлено в 14:52
Политика
Трамп объявит режим ЧП после подписания госбюджета
Президент США Дональд Трамп намерен подписать законопроект о финансировании федерального правительства до сентября 2019 года.
Обновлено в 16:25
Политика
Совет депутатов Видного снял с должности председателя Грудинина
Совет депутатов подмосковного Видного на заседании в четверг, 14 февраля, снял с должности своего председателя Павла Грудинина.
Обновлено в 12:09
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено в 13:36
Технологии
Уязвимость «ВКонтакте» оперативно устранена
По информации пресс-службы "ВКонтакте", социальная сеть в течение 20 минут полностью закрыла уязвимость, связанную распространением массовых публикаций идентичных сообщений в сообществах.
Обновлено в 16:03
Футбол
«Шахтер» вырвал ничью в поединке с «Айнтрахтом»
14 февраля между коллективами «Шатхер» и «Айнтрахт» на стадионе «Металлист» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19.
Обновлено в 16:57
Спорт
Подопечная Тутберидзе выиграла золото олимпийского фестиваля
Подопечная Этери Тутберидзе по итогам двух программ набрала 202,79 балла.
Обновлено в 11:40
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Порошенко на выборах
Победа действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах в марте может привести к тому, что "страну растащат как лоскутное одеяло", считает кандидат на пост главы государства, внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Насвай мог стать причиной заражения ульяновских суворовцев паразитами
Не исключено, что ульяновские суворовцы заразились эхинококкозом через употребление этого вида наркотика.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего «отравителя Скрипалей»
По версии «Фонтанки», Федотов прибыл в Британию 2 марта, в тот же день, что и Александр Петров с Русланом Бошировым — другие вероятные организаторы отравления Скрипалей и сотрудники ГРУ.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Суд снял арест с имущества Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет колонии за взятку, в связи с оплатой им штрафа в размере 130 млн рублей.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 19 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:50
Футбол
Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»
Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО.
Обновлено в 07:54
Политика
В конгрессе потребуют от Госдепа отчитаться за «химические» санкции
Санкции за задержание украинских моряков Отдельная глава DASKA 2 обязывает президента США ввести санкции в отношении 24 представителей ФСБ России, которые в настоящий момент не находятся под действием ограничительных мер США.
Обновлено в 17:14
Общество
Минобороны поможет бороться с белыми медведями на Новой Земле
Командование Новоземельского местного гарнизона Минобороны РФ совместно с руководством городского округа «Новая Земля» Архангельской области спасает местных жителей поселка Белушья Губа от увеличившейся агрессии со стороны белых медведей, число которых резко возросло в начале текущего месяца.
Обновлено в 18:25
Культура
Умер народный артист России Сергей Захаров
Умер эстрадный певец, актер и народный артист России Сергей Захаров, ему было 68 лет.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа Лановому в перелете
Глава российского СК Александр Бастрыкин поручил проверить правомерность отказа одной из российских авиакомпаний в перелете актеру Василию Лановому.
Обновлено в 15:51
Политика
Задержание Арашуковых связали с доносом тайного генерала
Задержание сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова последовало после доклада силовиков президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 08:59
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия после поражений "Спортинга" и "Порту" и победы "Бенфики" набрала 0,4 балла и сократила отставание от России.
Обновлено в 17:46
Политика
Кремль не видит ничего плохого в неформальном отдыхе чиновников
Песков подчеркнул, что Кремль не занимается "выяснением того, как какое-то видео куда-то попадает", передает ТАСС.
Обновлено в 05:42
Наука
В недрах Земли на глубине 660 километров обнаружены гигантские горы
В исследовании, опубликованном в журнале Science, геофизики из Принстонского университета (США) и Института геодезии и геофизики в Китае сообщают о горах и другой топографии на слое, расположенном на глубине 660 километров и разделяющем верхнюю и нижнюю мантию.
Обновлено в 14:00
Происшествия
СБУ проверит заявление о причастности спецслужбы к убийству Гандзюк
Служба безопасности Украины проверит заявления председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, который подозревается по делу об убийстве советницы мэра Екатерины Гандзюк, заявившего о причастности сотрудника спецслужбы к убийству активистки, сообщила пресс-служба СБУ.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
США и Британия обсудили борьбу с «пагубной деятельностью» России
"Лидеры обсудили широкий круг оборонных вопросов, включая важность единства НАТО, нарушение пагубной деятельности России и защиту телекоммуникационной инфраструктуры и оперативной целостности альянса от китайских манипуляций", - сказал представитель Пентагона.
Обновлено в 18:09
Футбол
Денис Черышев принес победу «Валенсии» над «Селтиком»
Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев своими действиями помог своему клубу победить в матче 1/16 финала Лиги Европы против шотландского "Селтика".
Обновлено в 17:17
Происшествия
В Индии при взрыве погибли около 40 полицейских
В Индии в результате взрыва погибли около 40 сотрудников Сил полиции центрального резерва (CRPF) .
Обновлено в 10:00