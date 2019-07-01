Финансы

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемойТАСС вчера в 08:20

На 1 мая 2019 года рост необеспеченного потребительского кредитования составил 25,3% в годовом выражении. Для ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, ЦБ ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН).
Читать в источнике
Алексей Моисеев
Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс вчера в 09:04
с чего всё началось

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
ТАССвчера в 08:20

Подробнее о событии

Замминистра финансов поддержал Минэкономразвития в споре с Центробанком

Ведомостивчера в 11:05

Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

РБКвчера в 09:06

В Минфине призвали ограничить потребительское кредитование в РФ

News.ruвчера в 08:33

Минфин согласился с Орешкиным по ограничению потребкредитования

Московский Комсомолецвчера в 08:38

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

ТАССвчера в 08:20

В Минфине оспорили оценку Центробанком ситуации с потребительскими кредитами

Интерфаксвчера в 08:17

В Минфине заявили о переходе долгов населения за критический уровень

Rambler News Serviceвчера в 08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Происшествия

Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне

Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено вчера в 21:29
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Хоккей

Бобровский официально стал голкипером «Флориды»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

В Мексике город Гвадалахара засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града. Об этом сообщило издание Economista.
Обновлено вчера в 05:39
Общество

«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Транспорт

В России создадут ГОСТ на светофоры

Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

«Роствертол» отметил 80-летний юбилей

Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

Обновлено вчера в 22:07
Политика

Кикабидзе поддержал отказавшуюся выступать в России Катамадзе

Актер Вахтанг Кикабидзе выступил в поддержку грузинской певицы Нино Катамадзе, отказавшейся выступать в России после волны русофобских демонстраций в Грузии.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона

"В квартиру приехали сотрудники поисково-спасательной службы, где была обнаружена похожая на питона змея длиной около 60 см. Змею поймали", - сказал представитель ведомства.
Обновлено вчера в 14:43
Технологии

Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено вчера в 06:40
Здоровье

В США женщина похудела на 270 килограммов

Жительница штата Теннесси 51-летняя Милла Кларк, весившая 340 килограммов, в результате борьбы с лишним весом смогла похудеть почти в пять раз, передает Daily Mail.Сообщается, что американка страдала от ожирения с детства.
Обновлено вчера в 07:17
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие

Минобороны направило в Иркутск цистерны для питьевой воды

Из Братска военнослужащие перебросят цистерны к месту бедствия для организации подвоза питьевой воды населению.
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия

Офисы Facebook эвакуировали из‐за возможной атаки зарином

В одной из посылок, поступившей в принадлежащее Facebook почтовое отделение города Менло-Парк (Калифорния, США), обнаружены следы вещества, предположительно зарина.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие

Замглавы Минобороны РФ посетит с рабочим визитом КНДР

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин посетит с рабочим визитом КНДР, сообщили в Министерстве обороны России.
Обновлено в 00:21
Авто

Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным

Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье

Паллиативное лечение будет обеспечено безнадежно больным в Мексике

Парламент Мексики единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное, то есть поддерживающее и избавляющее от боли лечение.
Обновлено в 00:11
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено вчера в 08:37
Футбол

«Локомотив» расстался с грузинским вундеркиндом

Московский "Локомотив" объявил об уходе из команды грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Обновлено вчера в 11:47
Авто

Porsche отзовет в России более 2 тысяч автомобилей Panamera

Российский дилер «Порше Руссланд» отзовет в России более 2 тысяч автомобилей модели Panamera, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, об этом сообщил Росстандарт.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Здоровье

«Скорую помощь» в Оргтруде присоединили к Владимиру

Вызвать "скорую помощь" жители могут по единым номерам "03" или "112" С 1-го июля отделение "скорой помощи" в Оргтруде официально стало частью владимирской городской станции скорой медицинской помощи.
Обновлено вчера в 07:32
Армия и оружие

«Армату» в США назвали неконкурентоспособной

Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Глобальная заморозка В России приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства на общую сумму 260 млрд рублей, говорится в мониторинге Счетной палаты.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля

Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.
Обновлено вчера в 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное