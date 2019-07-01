Финансы

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемойТАСС 08:20

На 1 мая 2019 года рост необеспеченного потребительского кредитования составил 25,3% в годовом выражении. Для ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, ЦБ ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН).
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Алексей Моисеев
Поэтому я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает, надо посмотреть, достаточно или нет, сложно сказать.
— Алексей Моисеев, российский актёрФедералПресс 09:04
с чего всё началось

В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой

Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
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