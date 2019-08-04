с чего всё началось

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Происшествия В Курской области автомобилист застрелил полицейского Полицейский попытался самостоятельно его задержать, но тот оказал сопротивление и выстрелил в инспектора ДПС из охотничьего ружья.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Происшествия В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Происшествия Скончался идеолог режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа Нуон Чеа, один из лидеров режима «красных кхмеров» в Камбодже и ближайший соратник Пол Пота, скончался в тюрьме, где отбывал пожизненный срок.

Футбол РПЛ отреагировала на столкновение болельщиков «Зенита» с ОМОНом Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по поводу инцидента между фанатами петербургского «Зенита» и сотрудниками ОМОНа, произошедшего в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (1:1).

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Общество Жители Петербурга вышли на митинг в поддержку сестер Хачатурян Около тысячи жителей Петербурга вышли на согласованный мэрией митинг в поддержку сестер Хачатурян и против домашнего насилия, сообщает издание «Фонтанка».

Политика Супруга президента Сирии вылечилась от рака Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.

Политика Крымский депутат Госдумы вступился за российский Крым Заявлением о возвращении полуострова Крым Украине госсекретарь США Майк Помпео выражает желание американской стороны сохранить роль «мирового жандарма» и сдержать влияние России.

Происшествия На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.

Происшествия Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Общество Толкавший силовиков «отец с коляской» оказался охранником Навального Ранее РЕН ТВ сообщал о странных родителях с колясками, толкавших силовиков в оцеплении.

Футбол «Милан» объявил о трансфере лучшего игрока Кубка Африки-2019 О трансфере было объявлено, когда футболист вернулся из отпуска после Кубка Африки. Беннасер был признан лучшим игроком турнира.

Происшествия Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху» Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.

Общество Провокатор призывал в Сети похищать и убивать детей силовиков Провокатор под ником Макс Стеклов призывал в Twitter мстить силовикам, охранявшим порядок в Москве во время несанкционированной акции 27 июля, убивая их детей.