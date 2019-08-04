с чего всё началось

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Происшествия Война против Собянина Обострение протестной обстановки в Москве, вызванное недопуском оппозиционных кандидатов до выборов в Московскую городскую думу, привело к инициированию нескольких информационных кампаний против мэра столицы Сергея Собянина.

Политика Иран задержал иностранный танкер Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, передает ТАСС.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.

Технологии Разрушители серверов. Как сколотить состояние на уничтожении компьютеров Спрос растет, а с ним растет и количество центров обработки данных (ЦОД). Так называют помещения, где хранятся серверы с информацией.

Армия и оружие Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.

Кино Умер американский режиссёр Пеннебейкер Американский режиссёр-документалист Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет.

Армия и оружие НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.

Гаджеты Роскачество призвало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет "полезную нагрузку", заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Общество Штормовое предупреждение объявили по Томской области Штормовое предупреждение объявили по Томской области Синоптики объявили штормовое предупреждение о неблагоприятных природных явлениях на территории Томской области в понедельник.

Футбол «Локомотив» нацелился на Комличенко Московский "Локомотив" хочет приобрести российского нападающего чешской "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщает Betting Insider.

Происшествия Уголовное дело возбудили после крупного ДТП на мосту под Волгоградом Полицейские возбудили уголовное по факту ДТП с тремя автомобилями на плотине Волжской ГЭС, в котором в субботу погибли два человека, еще шестерых госпитализировали.

Футбол Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара» Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Спорт Кихира показала произвольную программу с местом под четверной Напомним, ранее свои короткие программы для нового сезона в полном варианте показали чемпионы мира Нейтан Чен и Алина Загитова.

Происшествия Более 50 подростков задержано на субботней акции в Москве На несанкционированной акции в столице, которая прошла в центре города в субботу, 3 августа, было задержано более 50 несовершеннолетних.

Экономика Эксперты верят в рубль и прогнозируют умеренный рост цен Большинство экспертов, опрошенных «Коммерсантом», считают, что рубль по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли упадёт, а цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне.

Авто Тюнеры представили армейский Hummer H1 Mil-Spec Мастера тюнинг-ателье Mil-Spec Automotive работают с армейскими внедорожниками линейки Hummer H1 уже пятый год.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.