с чего всё началось

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу 4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.

Происшествия Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе Иран задержал иностранное судно в Персидском заливе около острова Фарси, сообщает ТАСС со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

Здоровье Родившиеся зимой люди страдают от определенных болезней Британские ученые из Университета Кардиффа провели исследование, в ходе которого установили, что риску заболеваний психики более всего подвержены люди, рожденные поздней осенью и зимой, сообщает Меdісаlхрrеss.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Происшествия В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.

Авто Спорткар Carmen заметили на тестах в Барселоне На Женевском автосалоне в 2019 году Hispano Suiza Cars представила автомобиль Carmen, выполненный в стиле ретро с современными технологиями.

Происшествия Более 1,5 миллиона рублей украли из квартиры безработной в Москве Из квартиры, расположенной в столичном районе Нагатино-Садовники на юге города, было украдено более 1,5 миллиона рублей.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Политика Главы торговых палат России и США оценили российский сыр Главы бизнес-объединений России и США поделились с РИА Новости впечатлениями от продукции российских сыроваров: несмотря на то что европейского уровня удалось достичь не во всем, отдельные виды сыров по качеству вполне соответствуют импортным.

Политика Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.

Армия и оружие На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора» На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.

Политика В Совфеде оценили слова депутата Рады о наказании за диалог с Россией Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT предложение будущего депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдана Яременко о введении уголовной ответственности за не санкционированные властями переговоры с Россией.

Политика ЕС выразил надежду на освобождение всех задержанных на акции 3 августа Евросоюз надеется, что 600 участников несанкционированной акции, задержанных сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены немедленно, заявила в Twitter Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Космос Роскосмос на два года отложил запуск второго метеоспутника «Арктика-М» Запуск отложили до 2023-го года. Ранее аналогичное решение было принято по поводу первого спутника "Арктика-М".

Политика Получивших паспорта РФ жителей Донбасса допрашивают на Украине На Украине допрашивают жителей Донбасса, обратившихся за паспортами РФ, сообщил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире передачи на радио «Новое время».

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Шоу-бизнес Супруга принца Гарри Меган Маркл отмечает день рождения Сегодня, 4 августа, бывшая актриса, а ныне герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает день рождения - ей исполняется 38 лет.

Происшествия Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.

Происшествия Полиция возбудила дело по факту ДТП на мосту под Волгоградом Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии с участием трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС в Волгоградской области, в результате которой двое погибли и шестеро получили травмы.

Футбол Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара» Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.

Политика Кличко покинул Киев в разгар конфликта с Зеленским Мэра Киева Виталия Кличко, которого Офис президента Украины Владимира Зеленского пытается уволить с поста руководителя столичной городской госадминистрации, 4 августа заметили в самолете, вылетающем из Киева.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.