с чего всё началось

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Происшествия Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Венгрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Общество Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.

Авто Названы самые популярные люксовые авто в России в 1 полугодии Mercedes-Benz S-Класс стал самым продаваемым в России в этом сегменте с результатом 1 090 проданных штук, что на 19,7% меньше.

Армия и оружие Япония создаст военно-космическое подразделение, сообщили СМИ Власти Японии намерены создать военно-космическое подразделение Сил самообороны. Об этом сообщает газета "Иомиури".

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Армия и оружие Российские военные приготовили яичницу и кофе на двигателе танка Т-80 Военные из Омского автобронетанкового инженерного института сварили кофе в турке и пожарили яичницу с помощью двигателя танка Т-80.

Политика Посольство РФ: СМИ Британии нарушают принцип беспристрастности, освещая митинги в Москве Протесты в Москве По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек.

Футбол Бывшая российская футболистка умерла в 21 год Футболистка московского «Чертаново», выступавшая в юниорской и молодежной сборной России, Анастасия Березина скончалась в возрасте 21 года.

Политика Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе не решается путем принятия законов, для этого нужен комплекс мер.

Происшествия Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в США ИА «Ореанда-Новости» Как сообщается на сайте Кремля, российский президент направил телеграмму Дональду Трампу в связи с происшествиями в американских штатах Техас и Огайо.

Общество Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия Владимир Путин подписал закон, повышающий детские пособия до прожиточного минимума.

Кино Netflix снимет игровой сериал по мотивам мультфильма «Клуб Винкс» Netflix снимет игровой сериал по мотивам полюбившегося зрителям разных возрастов мультфильма «Клуб Винкс», созданного итальянцами в 2004 году.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.

Экономика Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию Банк «Восточный» запустил новую рекламную кампанию в рамках креативной концепции «Одобряем ваши желания».

Общество Военные восстановят около 3 км поврежденной паводком дамбы в Тулуне Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к восстановлению земляной береговой дамбы, которая пострадала после второй волны паводка на реке Ия в городе Тулун Иркутской области.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой в Лас-Вегасе Британская модель и актриса Кара Делевинь сыграла свадьбу со своей подругой Эшли Бенсон в небольшой часовне в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Футболист Евгений Савин крестил дочь В начале лета Евгений Савин вновь стал отцом. Супруга Дарья подарила ему прекрасную дочь, которую назвали Софией.

Экономика Гендиректор британского банка HSBC ушел в отставку Британский банк HSBC объявил об отставке генерального директора Джона Флинта «по взаимной договоренности с правлением».