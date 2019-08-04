Экономика
В Минфине США разъяснили применение новых санкцийТАСС 03 августа в 16:08
Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБК03 августа в 17:35
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Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ
Интерфакс03 августа в 15:20
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