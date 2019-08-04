с чего всё началось

Министерство финансов США в субботу выпустило директиву, поясняющую, что второй пакет санкций против России не распространяется на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также российские госкомпании.

Политика Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.

Происшествия Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе Военные иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) задержали иностранный танкер в Персидском заливе, сообщают государственные СМИ.

Происшествия В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков В Москве задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу, который через социальную сеть призывал к насилию в отношении детей сотрудников силовых структур.

Политика Супруга президента Асада излечилась от рака Асма аль-Асад, супруга президента Сирии Башара Асада, излечилась от рака. Об этом сообщает пресс-служба президентского дворца САР.

Происшествия Трамп прокомментировал стрельбу в Дейтоне Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в городе Дейтоне, жертвами которой стали девять человек.

Происшествия «ОВД-Инфо»: на акции 3 августа задержали 1001 человека На несогласованной акции 3 августа в поддержку незарегистрированных кандидатов задержали 1001 человека, подсчитал проект «ОВД-Инфо».

Происшествия В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.

Политика Кличко покинул Украину вслед за Порошенко Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.

Происшествия На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин Движение автотранспорта перекрыто на федеральной трассе М-10 "Россия" в Новгородской области после столкновения семи машин, пострадали семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Автоспорт Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл гонку этапа «Формулы-1» в Венгрии Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке Гран-при Венгрии - 12-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Авто Худшие и лучшие машины «Форсажа» Составлен своеобразный рейтинг автомобилей, которые принимали участие в съемках сериала «Форсаж», начиная с 2001 года.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия Идеолог красных кхмеров умер в Камбодже На 84 году жизни в Камбодже скончался высокопоставленный функционер режима красных кхмеров и экс-премьер страны Нуон Чеа.

Общество В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.

Политика МИД счел новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала введение США новых антироссийских санкций доказательством того, что расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери носит сфабрикованный характер.

Происшествия Уголовное дело возбуждено по факту массового ДТП на Волжской ГЭС Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту столкновения трёх автомобилей на мостовом переходе плотины Волжской ГЭС.