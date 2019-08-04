с чего всё началось

Действие новых санкций против России не распространяется на российские госкомпании, также американским банкам не запрещено покупать бонды на вторичном рынке суверенного долга РФ.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на фоне данных о санкциях США В начале первых торгов недели 5 августа рубль снизился по отношению к доллару и евро.

Транспорт В Магаданской области из-за дождей закрыт участок дороги в 170 км Участок автомобильной трассы протяженностью около 170 км закрыт в Магаданской области из-за размыва дороги, вызванного обильными дождями, сообщили ТАСС в понедельник в областном Министерстве транспорта.

Шоу-бизнес Дженнифер Лопес отметила свой юбилей концертом в Москве Дженнифер Лопес в воскресенье выступила в Москве на стадионе "ВТБ-Арена" в честь своего 50-летия, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия В Люберцах полиция выявила цех с испорченным мясом для шаурмы Сотрудники полиции в Люберцах пресекли деятельность цеха, где готовилось мясо для приготовления шаурмы, которое не соответствовало санитарным нормам.

Экономика Эксперты заявили о возможности технической рецессии в экономике России «Учитывая текущую экономическую политику (жёсткая налоговая политика и жёсткая ДКП) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019 году, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — заявили в институте.

Авто Метановые Лады могут окупиться через 30-35 тысяч км пути Эксперты издания За рулем проверили, как скоро окупится битопливная Лада, проехав на ней из Тольятти до Смоленска и обратно всего 3 тыс. км. На Ларгусе на метане испытатели проехали 295 км и около 700 км на бензине.

Технологии «Яндекс.Такси» протестирует мониторинг усталости водителей "Яндекс.Такси" договорился с компанией VisionLabs Сбербанка и венчурного фонда АФК "Система" об испытании системы мониторинга усталости водителя, сообщили "Коммерсанту" представители сторон.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир на Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир на Донбассе.

Экономика «Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных.

Происшествия Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

ЖКХ На Украине целый город остался без горячей воды из-за долгов населения Целый город на Украине был отключён от снабжения горячей водой из-за того, что жители накопили долги за услуги водоотвода и водоснабжения.

Политика Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).

Технологии Расходы Apple на разработки и исследования достигли рекордных значений Как выясняется, расходы компании на разработку и исследования достигли восьми процентов выручки, а это самое высокое значение в удельном выражении с 2003 года.

Общество Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live".

Происшествия В Саратовской области перевернулся автобус из Германии Как пишет издание, автобус Volvo выехал из Германии и следовал в город Камышин.

Происшествия Поджигателя леса осудили в Боханском районе Сигарета мужчины стала причиной пожара, уничтожившего более 120 кубов насаждений Житель Боханского района Иркутской области осужден за поджог леса.

Общество Молодым россиянам предложили ограничить выдачу кредитов Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

Культура Минкультуры проведет питчинг сериалов в сентябре Министерство культуры проведет очную защиту проектов сериалов, претендующих на государственную поддержку.