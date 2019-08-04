с чего всё началось

Новые санкции США в отношении России не распространяются на государственные компании, меры касаются только министерств, агентств и «суверенного фонда», пояснили в американском Минфине.

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

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