Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf
) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
РБКвчера в 17:35

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Чем грозят России новые американские санкции

Комсомольская правда13:06

США разъяснили применение новых санкций против России

Телеканал 360°вчера в 19:16

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

РИА Новостивчера в 20:54

Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

Московский Комсомолец00:07

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБКвчера в 17:35

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

ТАССвчера в 16:08

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфаксвчера в 15:20
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Наука

В Канаде нашли останки «Ктулху»

Обновлено 02 августа в 04:29
Шоу-бизнес

Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились

Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.
Обновлено в 16:38
Космос

Робот «Федор» научился шутить и философствовать

Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.
Обновлено в 20:38
Общество

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 10:54
Футбол

Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»

С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено в 19:47
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Кино

Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр

Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Космос

Компания NASA обнаружила потенциально пригодную для жизни планету

Обновлено в 16:36
Футбол

Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск

Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых

Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:39
Кино

«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»

Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей

По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Политика

США вводят новые санкции против России

На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Политика

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие

Конвертоплан Osprey показали изнутри

Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Обновлено в 11:13
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Происшествия

«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины

«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Наука

Новая ткань испускает лимонный аромат под действием пота

Обновлено 02 августа в 08:29
Происшествия

Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке

Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Футбол

Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»

Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Политика

Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло

По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на востоке Москвы

Обновлено в 17:29
Политика

Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам

Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Здоровье

Врач рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»

В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.
Обновлено в 09:06
Футбол

У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце

Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Обновлено в 19:57
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