Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено в 13:46
Наука
В Канаде нашли останки «Ктулху»
Обновлено 02 августа в 04:29
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились
Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.
Обновлено в 16:38
Космос
Робот «Федор» научился шутить и философствовать
Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.
Обновлено в 20:38
Общество
В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.
Обновлено в 10:54
Футбол
Андре Шюррле: «С нетерпением жду следующих матчей за „Спартак“»
С нетерпением жду следующих матчей, — написал футболист в своем Instagram.
Обновлено в 19:47
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Кино
Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр
Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.
Обновлено в 02:48
Футбол
Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск
Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых
Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:39
Кино
«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»
Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей
По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.
Обновлено в 15:52
Политика
США вводят новые санкции против России
На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.
Обновлено в 01:15
Политика
Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.
Обновлено в 20:04
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Происшествия
«Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины
«В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:40
Наука
Новая ткань испускает лимонный аромат под действием пота
Обновлено 02 августа в 08:29
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Футбол
Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел»
Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.
Обновлено в 18:13
Политика
Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло
По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено в 05:15
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Здоровье
Врач рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва»
В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.
Обновлено в 09:06
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Девушка, которой в сентябре исполнилось бы 22 года, умерла в ночь на 4 августа. У Анастасии остановилось сердце.
Обновлено в 19:57