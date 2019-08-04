с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Шоу-бизнес Кара Делевинь и Эшли Бенсон поженились Кара Делевинь и Эшли Бенсон заключили официальный брак.

Космос Робот «Федор» научился шутить и философствовать Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.

Общество В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян В Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг в поддержку сестер Хачатурян, которым вменяют статью об умышленном убийстве отца по предварительному сговору.

Кино Галь Гадот сыграет в новом сериале изобретательницу Хеди Ламарр Израильская актриса Галь Гадот снимется в новом сериале канала Showtime, в котором сыграет известную изобретательницу Хеди Ламарр, передаёт РИА Новости со ссылкой на Entertainment Weekly.

Футбол Александр Бородюк считает причиной неудач «Тамбова» переезд в Саранск Бывший главный тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал поражение «Тамбова» в номинально домашнем матче против «Арсенала» (0:1). — Думаю, результат был бы иным, если бы они играли на своем стадионе в Тамбове, если бы их поддерживали болельщики, то этот аргумент повлиял бы.

Происшествия Сестра и друг стрелка из Огайо оказались среди убитых Сестра и друг мужчины, который подозревается в стрельбе в центре города Дейтон американского штата Огайо были обнаружены застреленными в автомобиле, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Кино «Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов» Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".

Происшествия В Ленинградской области произошло ДТП с участием семи автомобилей По меньшей мере три человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в Ленинградской области.

Политика США вводят новые санкции против России На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничения против России. Санкции связанны с делом Скрипалей.

Политика Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем.

Армия и оружие Конвертоплан Osprey показали изнутри Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.

Происшествия В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Происшествия «Сапсан» загорелся из-за забравшегося на крышу мужчины «В поезде «Сапсан» сообщением Санкт-Петербург–Москва произошло искрение в токоприемнике из-за забравшегося на крышу поезда зацепера», — сообщили в ведомстве.

Происшествия Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.

Футбол Авен: «Тренерской мысли у Карреры не видел» Бизнесмен и болельщик "Спартака" Пётр Авен считает, что у бывшего тренера красно-белых Массимо Карреры не было тренерской мысли.

Политика Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.

Общество Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.

Политика Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по поддельным документам Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по поддельным документам.

Происшествия Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Здоровье Врач рассказал о работе павильонов «Здоровая Москва» В столице работают 46 павильонов "Здоровая Москва", где горожане, в частности, могут сдать анализы крови более чем по 20 показателям, сделать электрокардиографию и измерить артериальное давление, определить индекс массы тела на основании веса, роста и объема талии, сделать флюорографию, измерить внутриглазное давление и пройти другие процедуры.