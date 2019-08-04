с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Шоу-бизнес Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.

Общество Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.

Кино Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International» Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Происшествия В Чикаго при стрельбе ранены 7 человек В американского Чикаго произошла стрельба в Дуглас-парке, при которой пострадали по меньшей мере семь человек.

Футбол «Спартак» не оштрафует Понсе за удаление в матче с «Динамо» В матче 4-го тура РПЛ против московского «Динамо» Понсе грубо сфолил на голкипере Антоне Шунине и получил прямую красную карточку.

Происшествия Никас Сафронов объяснил, почему не застраховал затопленные картины Художник говорит, что вода повредила 15 картин и первый тираж сборника стихов и эпиграмм Валентина Гафта с иллюстрациями Сафронова.

Происшествия Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".

Политика Вице-премьер Италии назвал Путина великим Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет активно работать над налаживанием отношений с Россией.

Общество Воскресенье стало в Москве самым холодным 4 августа за 71 год В Москве в воскресенье зафиксировали самую холодную температуру воздуха для 4 августа с 1948 года.

Происшествия Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.

Шоу-бизнес Появились фото со свадебной церемонии Хайди Клум и Тома Каулитца 6-летняя немецкая модель Хайди Клум и 29-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц устроили из своего бракосочетания «тайну за семью печатями», постарались максимально утаить от окружающих.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Общество В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы 15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.

Кино Премьера картины Дэни Вильнева «Дюна» перенесена на месяц Фильм режиссера Дэни Вильнева «Дюна» выйдет на широкий экран 18 декабря 2020 года, об этом 4 августа сообщает портал Kinonews.

Шоу-бизнес Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.

Единоборства Максима Дадашева похоронили на городском кладбище в Петергофе Сегодня на кладбище в Петергофе был похоронен российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Шоу-бизнес Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками серией снимков с короткой стрижкой с фотосессии.