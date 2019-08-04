Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Армия и оружие
Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом
Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами Конгресса случаи массового расстрела людей, которые произошли в штатах Огайо, Техас и Иллинойс, где погибло 29 человек.
Обновлено в 18:58
Авто
Названы самые быстрые автомобили марки Mazda
Эксперты составили рейтинг самых быстрых автомобилей японской марки Mazda. Первое место указанного рейтинга досталось Mazda RX-7.
Обновлено в 06:55
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоем, говорится на сайте Downdetector.
Обновлено в 13:47
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Более 250 выпускников военных ВУЗов и академий прибыли в войска ЦВО
В войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыли более 250 выпускников военных высших учебных заведений (ВУЗ), видовых академий, а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).
Обновлено в 16:17
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Путешествия
Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых
Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Футбол
«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома
Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Происшествия
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям
В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Общество
Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома
Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Авто
Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером
Обновлено в 00:56
Единоборства
Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе
Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронен на городском кладбище в Петергофе.
Обновлено в 05:44
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Футбол
ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ
Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Футбол
Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица
Обновлено в 09:54
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Обновлено в 15:35
Гаджеты
Завтра Fossil представит несколько новых моделей умных часов
Обновлено в 15:51
Здоровье
Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах
Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено в 14:03
Экономика
Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России
Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол
Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года
Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией
В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.
Обновлено в 02:02