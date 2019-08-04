с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Политика Трамп обсудил случаи массового расстрела людей с ФБР и Конгрессом Президент США Дональд Трамп обсудил с директором ФБР, генпрокурором и членами Конгресса случаи массового расстрела людей, которые произошли в штатах Огайо, Техас и Иллинойс, где погибло 29 человек.

Авто Названы самые быстрые автомобили марки Mazda Эксперты составили рейтинг самых быстрых автомобилей японской марки Mazda. Первое место указанного рейтинга досталось Mazda RX-7.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел крупный сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram столкнулись со сбоем, говорится на сайте Downdetector.

Политика Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Армия и оружие Более 250 выпускников военных ВУЗов и академий прибыли в войска ЦВО В войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыли более 250 выпускников военных высших учебных заведений (ВУЗ), видовых академий, а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).

Общество В Москве зафиксированы рекордные холода для августа Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.

Путешествия Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Армия и оружие Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.

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Происшествия В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.

Происшествия В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.

Общество Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.

Единоборства Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронен на городском кладбище в Петергофе.

Космос В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.

Экономика В России может появиться еще один способ получения зарплаты Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.

Футбол ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Здоровье Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.

Экономика Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".

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Футбол Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.