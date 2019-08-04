Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf
) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
РБКвчера в 17:35

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Чем грозят России новые американские санкции

Комсомольская правда13:06

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфаксвчера в 15:20

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

РИА Новостивчера в 20:54

США разъяснили применение новых санкций против России

Телеканал 360°вчера в 19:16

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБКвчера в 17:35

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

ТАССвчера в 16:08

Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

Московский Комсомолец00:07
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Армия и оружие

Российский Су-57 не смог догнать американские истребители F-22 и F-35

Обновлено вчера в 11:14
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Названы самые быстрые автомобили марки Mazda

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Общество

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Политика

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Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Более 250 выпускников военных ВУЗов и академий прибыли в войска ЦВО

В войска Центрального военного округа (ЦВО) прибыли более 250 выпускников военных высших учебных заведений (ВУЗ), видовых академий, а также Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).
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Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Путешествия

Вам турпакет: россияне увеличили траты на внутренний отдых

Траты россиян на отдых внутри страны с начала года выросли на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

Турция объявила о начале новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности провести новую военную операцию в Сирии.
Обновлено в 18:59
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Футбол

«Зенит» ответил на обвинения западных СМИ в расизме из-за Малкома

Издание The Sun ранее указало, что на матче чемпионата России против «Краснодара» на фанатском секторе «Зенита» появился «расистский» баннер, в котором болельщики якобы «саркастически» отозвались о трансфере Малкома, который перешел из «Барселоны» 2 августа за €40 млн.
Обновлено в 16:48
Происшествия

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в воскресенье вечером на северо-востоке Японии, угрозы цунами нет.
Обновлено в 06:43
Общество

Сильный ливень в Ростове повалил деревья и подтопил дома

Сильный дождь в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько домов, сообщает администрация города.
Обновлено в 15:43
Авто

Удешевленный кроссовер Kia Sportage стал бестселлером

Обновлено в 00:56
Единоборства

Боксер Дадашев похоронен на городском кладбище в Петергофе

Российский боксер Максим Дадашев, скончавшийся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронен на городском кладбище в Петергофе.
Обновлено в 05:44
Космос

В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана

В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
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Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Футбол

ЦСКА победил «Рубин» в матче РПЛ

Московский «ЦСКА» одержал победу над казанским «Рубином» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:54
Футбол

Матч чемпионата Нидерландов прервала выбежавшая на поле курица

Обновлено в 09:54
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Обновлено в 15:35
Происшествия

В Москве задержан призывавший к насилию в отношении детей силовиков

Обновлено в 10:53
Гаджеты

Завтра Fossil представит несколько новых моделей умных часов

Обновлено в 15:51
Здоровье

Врач сообщил о необходимых в аптечке лекарствах

Врач Александр Мясников сообщил о необходимых в аптечке лекарствах.
Обновлено в 14:03
Экономика

Названы отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами в России

Уточняется, что самые высокие зарплаты у тех, кто занят в отраслях "Добыча полезных ископаемых", "Рыболовство и рыбоводство", "Финансы", IT и "Профессиональная, научная и техническая деятельность".
Обновлено в 18:41
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Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу

4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Ливерпуль» в Суперкубке Англии

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Футбол

Футболистка «Чертаново» Березина умерла в возрасте 21 года

Футболистка московского "Чертаново" Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

В Индии оценили способ обойти санкции США CAATSA в военной торговле с Россией

В Индии положительно высказываются о выработке совместного механизма торговли в военно-технической сфере в условиях действия американского санкционного пакета CAATSA.
Обновлено в 02:02
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