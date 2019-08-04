с чего всё началось

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

Интернет Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.

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Происшествия Француз перелетел Ла-Манш на доске Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске, спроектированной самостоятельно.

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Происшествия Жительница Прикамья взыскала с МВД компенсацию за испорченный отпуск По решению суда с РФ в лице МВД взыскан материальный ущерб в размере 42,6 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда – по 10 тыс. рублей в пользу истицы и ее дочери.

Общество Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.

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Политика Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.

Общество Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».

Теннис Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.