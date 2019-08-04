Экономика
В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54
Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.РБКвчера в 17:35
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Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено 02 августа в 04:27
Здоровье
В три больницы Псковской области поступили передвижные медицинские комплексы
Медицинские передвижнЫе комплексы приобретены в рамках проекта «Здравоохранение» для повышения доступности медицинских услуг.
Обновлено в 07:13
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Иран задержал второй за месяц иностранный танкер
Обновлено в 07:04
Энергетика
Путин подписал закон о сдерживании стоимости бензина и дизтоплива
В тексте документа, появившегося на портале нормативно-правовых актов, говорится, что с 1 июля по 30 декабря оптовая стоимость бензина АИ-92 пятого класса в России достигнет 51 тыс. рублей за тонну.
Обновлено вчера в 18:05
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Нападающий Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон». Сегодня «ириски» объявили о трансфере 19-летнего форварда.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со свадьбы Хайди Клум и Тома Каулитца
В Сети появились фото и видео, на которых вместе собрано все семейство, включая четверых детей Клум от брака с британским певцом Силом и Билл Каулитц, брат-близнец Тома, вокалист Tokio Hotel.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 06:15
Наука
Умер академик РАН Николай Кардашев
Обновлено в 06:22
Происшествия
Француз перелетел Ла-Манш на доске
Французский изобретатель Франки Запата со второй попытки смог пересечь пролив Ла-Манш на летающей доске, спроектированной самостоятельно.
Обновлено в 07:10
Политика
АдГ стала сильнейшей партией на востоке Германии
За месяц до парламентских выборов в Саксонии и Бранденбурге партия «Альтернатива для Германии» стала сильнейшей политической силой в восточных землях, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на результаты опроса института общественного мнения Emnid.
Обновлено в 06:20
Политика
Госсекретарь США сделал заявление по Крыму
Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 03:28
Происшествия
Жительница Прикамья взыскала с МВД компенсацию за испорченный отпуск
По решению суда с РФ в лице МВД взыскан материальный ущерб в размере 42,6 тыс. рублей, а также компенсация морального вреда – по 10 тыс. рублей в пользу истицы и ее дочери.
Обновлено вчера в 13:05
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Согласно документу, критерий нуждаемости семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Дадашевым
Обновлено в 02:29
Происшествия
В подмосковном лагере проводят проверку после отравления детей
Прокуратура Московской области организовала проверку после госпитализации детей из детского лагеря "Солнечный олимп" в городском округе Коломна, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновлено в 05:17
Происшествия
На Украине десантника ударили ножом из-за спора о Дне ВДВ
В Днепре мужчина получил ранение во время конфликта из-за Дня ВДВ, сообщает "Информатор".
Обновлено в 05:30
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено вчера в 14:46
Музыка
Юрий Дудь — о протестах в Москве: «Некоторые артисты прячут язык между булками»
Под Минском 3 августа проходил фестиваль «Рок за бобров», соведущим которого был Юрий Дудь.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Принц Гарри нежно поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри нежно поздравил свою возлюбленную на странице герцогов Сассекских в социальной сети Instagram.Меган Маркл и принц Гарри ведут собственный Instagram.
Обновлено в 07:06
Автоспорт
Сын Шумахера одержал первую победу в «Формуле-2»
Обновлено в 06:58
Политика
Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы
Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.
Обновлено в 04:06
Общество
Воскресенье в Москве станет самым холодным за 70 лет
Температура в Москве в воскресенье достигнет показателя 70-летней давности, максимально воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИАМО синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:34
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Вашингтоне
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Петера Гоёвчика в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 22:49
Наука
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку
Обновлено в 00:41
Экономика
Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни
Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено вчера в 02:58