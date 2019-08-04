Экономика

В Минфине США разъяснили новые санкции против РоссииРИА Новости вчера в 20:54

Минфин США пояснил, что новые санкции против России не распространяются на госкомпании. Как следует из документа, размещенного на сайте ведомства, директива о санкциях касается только министерств, агентств и "суверенных фондов", включая Центробанк России, а также Фонд национального благосостояния.
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с чего всё началось
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило директиву (.pdf
) по реализации новых санкций против России по закону о контроле за химическим оружием.
РБКвчера в 17:35

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В США разъяснили применение новых санкций против России

Газета.Ru04:28

В Минфине США разъяснили применение новых санкций

ТАССвчера в 16:08

Минфин США разъяснил применение новых антироссийских санкций

Московский Комсомолец00:07

В Минфине США разъяснили новые санкции против России

РИА Новостивчера в 20:54

Минфин США разъяснил охват новых санкций против России

РБКвчера в 17:35

Новые санкции США не затронут долг госкомпаний, вторичный рынок евробондов РФ

Интерфаксвчера в 15:20

США разъяснили применение новых антироссийских санкций

Lenta.ruвчера в 23:31
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Политика

Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Гидрометцентр предупредил о риске новых пожаров в Сибири

Пожароопасная ситуация сохранится в Сибири в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Ленинградской области нашли тело мужчины, скованного наручниками

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в Ленинградской области тела мужчины, руки и ноги которого были скованы наручниками, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Обновлено в 08:20
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Политика

Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Политика

Кличко покинул Украину в неизвестном направлении

Обновлено в 09:52
Баскетбол

Сборная России по баскетболу проиграла Ирану в контрольном матче

Обновлено в 09:48
Здоровье

Разработан революционный способ отсрочки менопаузы на 20 лет

Профессор Саймон Фишел, имеющий прямое отношение к созданию методики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), разработал революционный способ, позволяющий отсрочить менопаузу на 20 лет.
Обновлено в 08:00
Политика

В Раде сибирские пожары назвали «местью дикарям московским»

В Верховной Раде пожары в Сибири назвали «местью дикарям московским».
Обновлено в 08:08
Политика

В США президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами

Федеральная прокуратура США обвиняет действующего президента Гондураса Орландо Эрнандеса в сговоре со своим братом и другими политиками с целью покрывательства деятельности наркоторговцев.
Обновлено в 02:12
Происшествия

На трассе М-10 в Новгородской области столкнулись семь машин

"На 563-м километре трассы в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля.
Обновлено в 09:16
Футбол

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Интернет

Instagram и WhatsApp сменят название

В название приложений Instagram и WhatsApp будет добавлено уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 13:23
Общество

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Авто

Стартовала сборка пикапов JAC T6 для российского рынка

Предполагается, что стоимость нового JAC T6 составит в России от 1 миллиона 300 тысяч рублей, что сделает его одним из самых бюджетных предложений на рынке в данном сегменте после УАЗ «Пикап».
Обновлено в 05:23
Происшествия

Актера Паля задержали на митинге и освободили по звонку «сверху»

Актер ответил на звонок и там незнакомый человек задал ему вопрос, действительно ли его задержали.
Обновлено в 09:26
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Обновлено в 06:43
Происшествия

Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Политика

Супруга президента Сирии вылечилась от рака

Асма Асад, супруга сирийского лидера Башара Асада, сумела победить рак после года лечения.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа

В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие

Российские военные приготовили яичницу от тепла Т-80

Российские военнослужащие приготовили завтрак, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, в рамках конкурса ремонтных бригад на Армейских международных играх (АрМИ-2019).
Обновлено в 04:43
Политика

Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

Обновлено 01 августа в 06:34
Шоу-бизнес

Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию

Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Единоборства

В Петергофе простились с боксером Дадашевым

Обновлено в 02:29
Культура

Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен запускают совместный проект

Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен анонсировали новый совместный проект.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Рубин» сыграет с ЦСКА в рубиновой форме

Обновлено в 04:04
Общество

Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами

На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
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