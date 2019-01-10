Политика

В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа
RT на русском
14:57

Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
RT на русском14:57
Стивен Мнучин
Они пообещали предоставить Минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что Дерипаска не восстановит контроль над ними. В результате эти организации больше не будут подпадать под санкции.
— Стивен Мнучин, американский предпринимательRT на русском 14:57

Подробнее о событии

В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа

RT на русском14:57

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

РИА Новости17:20

Глава минфина США подтвердил намерение снять санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго»

ТАСС15:26

Мнучин объяснил, почему En+, «Русал» и «Евросибэнерго» выводятся из-под санкций

Вести.Ru18:10

США пригрозили Rusal последствиями в случае невыполнения обязательств

РБК14:24

США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+

Коммерсантъ14:24

Мнучин назвал условия восстановления санкций против «Русала», «Евросибэнерго» и En+

Интерфакс14:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Общество

В России яйца начали продавать девятками

Обновлено в 17:20
Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Полиция выдала ордер на забор ДНК Криштиану Роналду

Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает The Wall Street Journal.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка

Суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых - условно.
Обновлено в 16:40
Происшествия

В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар в производственном здании

В Нижнем Новгороде, в поселке Березовая Пойма, загорелось производственное здание. Пожар произошел по адресу: улица Механизаторов, 3.
Обновлено в 18:44
Космос

Ученые нашли источник сигналов из космоса

Обновлено в 09:19
Политика

Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2»

12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.
Обновлено в 14:57
Политика

Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР

Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Политика

Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.
Обновлено в 19:49
Политика

В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение

Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Политика

В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа

Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».
Обновлено в 14:57
Политика

Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви

Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).
Обновлено в 12:40
Происшествия

В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса

Обновлено в 15:46
Политика

Трамп отменил поездку в Давос из-за демократов

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ) из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 13:32
Космос

На всех этапах сборки «Союзов» могут ввести видеонаблюдение

РКК "Энергия" внедрила технологию видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей "Союз" — после того как в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла.
Обновлено в 20:02
Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Общество

Продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать «открыто»

Производители молокосодержащей продукции с добавлением растительных жиров будут "открыто" маркировать упаковки с 11 января, сообщается на сайте Роскачества.
Обновлено в 20:03
Политика

Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций

Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Движение в Тушинском тоннеле в Москве восстановлено после затопления

Движение транспорта по Тушинскогому тоннелю в Москве, где произошёл провал грунта, полностью восстановлено.
Обновлено в 10:54
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Космос

Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D

Обновлено в 19:07
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Экономика

Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 13:18
Происшествия

Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии

Пассажирский поезд и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Чадца в Словакии.
Обновлено в 17:23
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Общество

Павленский посвятил поджог Банка Франции маркизу де Саду

Обновлено в 15:33
Политика

Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.
Обновлено в 17:48
Происшествия

На Украине пять человек пострадали при вспышке метана на шахте

Обновлено в 17:43
Экономика

Медведчук заявил о падении зарплат на Украине ниже уровня 2013 года

Медведчук указал, что средний размер заработной платы на Украине в 2018 году в долларовом эквиваленте составил порядка $320, в то время как минимальная зарплата практически дошла до $152, приблизившись к докризисному уровню 2013 года.
Обновлено в 15:14
Политика

Осудить и простить: РФ допускает возможность обмена украинских моряков

Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил «Известиям», что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.
Обновлено в 16:01
ещё по теме
Олег Владимирович Дерипаска
Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное