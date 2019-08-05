Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФREGNUM 05 августа в 04:08
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США. Отмечается, что до этого времени должен пройти период уведомления конгресса согласно закону о контроле над химическим оружием.
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В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России
РИА Новости05 августа в 02:55
Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций
RT на русском05 августа в 07:48
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика
Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Скончался спецназовец, пострадавший при штурме резиденции Атамбаева
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины
Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Политика
Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан
Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".
Обновлено в 04:39
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки российского спагетти
Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какое спагетти российского производства самое лучшее.
Обновлено в 04:22
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
В Росстате сообщили о росте цен на хлеб
Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском
Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека. 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).
Обновлено в 05:40
Происшествия
ФСИН выявила нарушения в «Крестах»
В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине
По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Игры
Блогер развязал войну с авторами Borderlands 3
Блогер расценил это как войну и опубликовал пост в Twitter, поставив хэштег #BoycottBorderlands3, который моментально разлетелся по сети.
Обновлено в 00:56
Экономика
Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж
Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.
Обновлено в 02:20
Политика
Посол США в России Хантсман уходит в отставку
Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.
Обновлено вчера в 05:56
Авто
Subaru объявила скидки на свои автомобили в августе
Если же потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade мы предложим ему выгоду на новый Subaru, которая составит от 130 000 до 250 000 рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ
"На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов", - заявил представитель ГКНБ.
Обновлено в 05:34
Политика
Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину
Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено вчера в 05:57
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество
В Крыму продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей
Пансионат «Глициния», где находится бывшая государственная дача, продан за 1,2 млрд рублей российскому юридическому лицу.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга
Обновлено в 03:55
Футбол
«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова
Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Теннис
Серена Уильямс намерена изучить игру россиянки Александровой
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Екатериной Александровой в матче третьего круга турнира в Торонто.
Обновлено в 02:51
Энергетика
Цены на нефть растут после резкого падения
В понедельник, 5 августа, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже отметки в 60 долларов, во вторник был пройден и уровень в 59 долларов.
Обновлено в 04:33
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34