Политика

В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФREGNUM 05 августа в 04:08

Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США. Отмечается, что до этого времени должен пройти период уведомления конгресса согласно закону о контроле над химическим оружием.
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Сколько санкций против РФ ввели США?

Аргументы и Фактывчера в 08:16

В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России

РИА Новости05 августа в 02:55

Санкции спустя рукава

Известия06 августа в 01:00

Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций

RT на русском05 августа в 07:48

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Газета.Ru05 августа в 08:49

Трамп одобрил второй пакет санкций по «делу Скрипалей»

Newvz.ru06 августа в 22:29

Санкции США добрались до российского госдолга

Ведомости04 августа в 17:05
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 05:50, Вашингтон
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Происшествия

Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции

Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Политика

Зеленский намерен провести на Украине земельную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести в стране земельную реформу, которая позволит к 2020 году открыть рынок земли.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Скончался спецназовец, пострадавший при штурме резиденции Атамбаева

Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие

8 августа вспоминают жертв пятидневной войны в Южной Осетии

Обновлено в 03:50
Происшествия

Актер Дэнни Трехо спас ребенка из разбившейся машины

Американский актер мексиканского происхождения Дэнни Трехо помог спасти ребенка из автомобиля, который попал в ДТП.
Обновлено в 04:53
Политика

Журналисты назвали беспочвенными слова Кадырова о вторжении в Дагестан

Как писал "Кавказский узел", в 20-летнюю годовщину вторжения в Дагестан боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба глава Чечни назвал ложным тезис утверждение, что "чеченские террористы напали на Дагестан".
Обновлено в 04:39
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки российского спагетти

Специалисты Союза Потребителей Росконтроль провели новый тест и выяснили, какое спагетти российского производства самое лучшее.
Обновлено в 04:22
Происшествия

МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском

Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

В Росстате сообщили о росте цен на хлеб

Отмечается, что больше всего за год подорожал чёрный хлеб (то есть хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки): в июне 2019 года он стоил 50,54 руб./кг — на 9,6% больше, чем в июне прошлого года.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Источник сообщил о пожаре на военном объекте под Архангельском

Источник ТАСС сообщил о гибели одного человека. 5 августа произошел пожар на складе боеприпасов под Ачинском (Красноярский край).
Обновлено в 05:40
Происшествия

ФСИН выявила нарушения в «Крестах»

В центральном аппарате ФСИН России в СИЗО-1 ("Кресты-2") выявили нарушения в ходе проверки после опубликованного в сети видео о предполагаемых пытках.
Обновлено в 04:35
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

В России ответили на заявление Зеленского о возвращении Крыма Украине

По мнению политика, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии – если перестанет существовать Россия, процитировал его слова «Стране Советов» эксперт онлайн.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Авто

Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport

По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Игры

Блогер развязал войну с авторами Borderlands 3

Блогер расценил это как войну и опубликовал пост в Twitter, поставив хэштег #BoycottBorderlands3, который моментально разлетелся по сети.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Пожар в цехе на территории Уральского турбинного завода ликвидирован

Обновлено в 04:35
Экономика

Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж

Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании.
Обновлено в 02:20
Политика

Посол США в России Хантсман уходит в отставку

Посол США в России Джон Хантсман выразил желание уйти в отставку.
Обновлено вчера в 05:56
Авто

Subaru объявила скидки на свои автомобили в августе

Если же потенциальный покупатель является владельцем автомобиля другой марки, то в рамках программы трейд-ин Subaru Upgrade мы предложим ему выгоду на новый Subaru, которая составит от 130 000 до 250 000 рублей.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Сторонники Атамбаева захватили 40 единиц оружия, заявили в ГКНБ

"На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тысяч патронов", - заявил представитель ГКНБ.
Обновлено в 05:34
Политика

Кремль подтвердил звонок Зеленского Путину

Телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленский действительно состоялся, подтвердили в пресс-службе Кремля 7 августа.
Обновлено вчера в 05:57
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Общество

В Крыму продали дачу Брежнева за 1,2 млрд рублей

Пансионат «Глициния», где находится бывшая государственная дача, продан за 1,2 млрд рублей российскому юридическому лицу.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга

Обновлено в 03:55
Футбол

«Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова

Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.
Обновлено вчера в 11:06
Теннис

Серена Уильямс намерена изучить игру россиянки Александровой

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Екатериной Александровой в матче третьего круга турнира в Торонто.
Обновлено в 02:51
Энергетика

Цены на нефть растут после резкого падения

В понедельник, 5 августа, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 13 июня опустилась ниже отметки в 60 долларов, во вторник был пройден и уровень в 59 долларов.
Обновлено в 04:33
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
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