Политика
В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФREGNUM 04:08
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США. Отмечается, что до этого времени должен пройти период уведомления конгресса согласно закону о контроле над химическим оружием.
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Армия и оружие
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено вчера в 16:32
Авто
Метановые Лады могут окупиться через 30-35 тысяч км пути
Эксперты издания За рулем проверили, как скоро окупится битопливная Лада, проехав на ней из Тольятти до Смоленска и обратно всего 3 тыс. км. На Ларгусе на метане испытатели проехали 295 км и около 700 км на бензине.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе
Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Политика
Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской
Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане
Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Футбол
Гвардиола объяснил отсутствие Мареза в матче за Суперкубок Англии
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил полузащитника команды Рияда Мареза в состав на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Израиль представил «умный танк»
Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Обновлено в 03:39
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ
Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха
Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика
В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира
Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Политика
В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве
Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ
В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено вчера в 04:00
Экономика
СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка
В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Финансы
Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций
Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.
Обновлено в 03:27
Финансы
Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе
Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Трамп высказался о причинах массовых убийств в США
Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие
В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку
В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму
По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве
На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России
Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Экономика
Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян
Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Экономика
В России может появиться новый способ получения зарплаты
В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
Обновлено в 02:52