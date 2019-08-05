Политика

В Минфине США назвали дату вступления в силу новых санкций против РФREGNUM 04:08

Новый пакет санкций Соединенных Штатов против России вступит в силу 26 августа, говорится в директиве министерства финансов США. Отмечается, что до этого времени должен пройти период уведомления конгресса согласно закону о контроле над химическим оружием.
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Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

РБК04:12

Новые санкции США против России вступят в силу 26 августа

Телеканал 360°03:11

Новые санкции США против РФ вступят в силу 26 августа

ПРАЙМ01:05

Новый пакет санкций по делу Скрипалей будет иметь минимальные последствия для рынка валюты и суверенного госдолга - Росбанк

Финмаркет03:55

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

Газета.Ru02:57

Вашингтон сдвинул сроки введения санкций по делу Скрипалей

РЕН ТВ01:45

В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России

РИА Новости02:55
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:40, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Турция собирается провести новую военную операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата в северной части Сирии.
Обновлено вчера в 16:32
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Метановые Лады могут окупиться через 30-35 тысяч км пути

Эксперты издания За рулем проверили, как скоро окупится битопливная Лада, проехав на ней из Тольятти до Смоленска и обратно всего 3 тыс. км. На Ларгусе на метане испытатели проехали 295 км и около 700 км на бензине.
Обновлено в 03:11
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Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета России об аресте Владислава Барабанова, обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Кузбассе нашли пропавшего грибника и его сыновей живыми

Обновлено в 04:37
Происшествия

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска - утонули во время шторма в одной из бухт Севастополя, рассказал в понедельник замначальника городского управления гражданской защиты Владимир Беспалый.
Обновлено в 04:32
Политика

Россияне относятся к советской власти лучше, чем к российской

Самые популярные суждения о советской власти – близкая народу (29% опрошенных), сильная, прочная (25%) и справедливая (22%), тогда как современная российская власть воспринимается как криминальная, коррумпированная (41%), далекая от народа, чужая (31%) и бюрократичная (24%).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Жительница Франции отравилась моющим средством в элитном ресторане

Молодая француженка находится в критическом состоянии после отравления моющим средством, которое ей по ошибке подали в элитном ресторане вместо сока, пишет газета Ouest-France.
Обновлено в 03:30
Футбол

Гвардиола объяснил отсутствие Мареза в матче за Суперкубок Англии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему не включил полузащитника команды Рияда Мареза в состав на матч за Суперкубок Англии против «Ливерпуля».
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие

Израиль представил «умный танк»

Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) Израиля представило три образца новейшего танка «Кармель».
Обновлено в 03:39
Футбол

Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма

Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Арестован предполагаемый организатор разбоя на сотрудников ФСБ

Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 02:22
Общество

ВЦИОМ: более половины россиян считают дачу местом для отдыха

Больше половины россиян (56%) рассматривают дачу как место для отдыха и развлечений, а не для ведения хозяйства для получения дополнительного дохода.
Обновлено в 04:13
Политика

В Индии предложили отменить статью конституции о статусе Кашмира

Министр внутренних дел Индии Амит Шах представил в парламенте законопроект, предусматривающий отмену особого статуса индийского штата Джамму и Кашмир, который закреплён в Конституции.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Скончался пострадавший при взрыве на Пермском пороховом заводе

Обновлено в 05:31
Политика

В МИДе после акции в Москве обвинили США и Германию во вмешательстве

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа.
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в РФ

В России вступил в силу закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).
Обновлено вчера в 04:00
Экономика

СМИ сообщили об утечке данных 70 000 клиентов российского банка

В сети появилась база данных 70 тыс. клиентов "Бинбанка". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:11
Финансы

Рубль укрепился после уточнений США об охвате новых санкций

Российский рубль утром в понедельник укрепляется после пятничного ослабления, которое произошло на фоне введения новых санкций США.
Обновлено в 03:27
Финансы

Минфин увеличит покупки иностранной валюты в августе

Минфин в августе немного увеличит покупки иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Трамп высказался о причинах массовых убийств в США

Американский президент Дональд Трамп назвал серьезные психические заболевания причиной недавних массовых убийств с использованием огнестрельного оружия в США.
Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

В Сети высмеяли украинских военных, «потопивших» подлодку

В Сети высмеяли украинских военных, которые "потопили" в ходе учений гипотетическую подлодку противника в Черном море.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено вчера в 07:24
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено в 02:56
Политика

Глава Мосгоризбиркома назвал цель оппозиционных кандидатов в гордуму

По мнению главы Мосгоризбиркома, выборы в городскую думу нужны оппозиционным кандидатам «лишь как способ обкатки технологий к выборам в Государственную думу, которые состоятся в 2021 году».
Обновлено в 04:46
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Дженнифер Лопес опубликовала видео с концерта в Москве

На следующее утро после феерического выступления Джей Ло опубликовала на своей странице в инстаграме видео, на котором видно, как трибуны загорелись тысячами фонариками телефонов.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие

В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России

Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.
Обновлено вчера в 13:46
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Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
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Экономика

Свыше 75 тысяч рублей в месяц зарабатывает 12% россиян

Зарплату в 75 тысяч рублей в месяц получает 12% российского населения.
Обновлено в 03:39
Экономика

В России может появиться новый способ получения зарплаты

В Российской Федерации намерены ввести новый механизм получения заработной платы.
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