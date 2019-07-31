Экономика
В Минфине РФ пояснили сложности отказа от доллараКрасная весна 03:39
Торможение перехода торговых расчетов на национальные валюты обусловлено глобальной ролью американского доллара, заявил директор департамента российского Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев 31 июля в интервью РБК.
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с чего всё началось
Постепенный переход на национальные валюты в торговых расчетах идет, но процесс тормозится из-за глобальной исторической роли доллара США как самой ликвидной валюты с высокоразвитой системой корреспондентских счетов, рассказал РБК директор департамента Минфина по контролю за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.РБКвчера в 23:30
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Обновлено в 09:22
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Обновлено в 08:34
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В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.
Обновлено в 04:51
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Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии
Twitter приостановил действие аккаунта российской дипмиссии в Сирии, сообщили в посольстве России в ЮАР.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
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Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
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«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
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ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
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