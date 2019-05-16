Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуРИА Новости 07:23

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и ЕК, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
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В России заявили о готовности обсуждать с Украиной транзит газа

RT на русском16:15

В Минэнерго надеются в этом году договориться с Украиной по транзиту газа

РИА Новости11:40

Минэнерго выступило против продажи российского газа Украине на восточной границе

Взгляд.ру11:44

Как Россия готовится к переговорам с Украиной по газу

Газета.Ru11:41

Минэнерго: Договоренности по транзиту не должны вредить «Газпрому» в суде с «Нафтогазом»

ПРАЙМ12:18

Минэнерго РФ выступило против продажи газа Украине на восточной границе для поставок в ЕС

ТАСС11:28

Минэнерго заявило о готовности к переговорам с Украиной по газу

Московский Комсомолец07:28
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 17:31, Ашберн
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

Обновлено в 13:53
Происшествия

Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Музыка

Определились все финалисты «Евровидения-2019»

Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено в 17:08
Финансы

Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
ЖКХ

Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Футбол

Экс-игрок «Реала» Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии

Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился — самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту.
Обновлено 13 мая в 12:34
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Общество

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Общество

Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска

С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Футбол

Поле стадиона «Динамо» признано пригодным для проведения матчей

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Экономика

В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд

С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей

Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Здоровье

Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета

Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика

Трамп хочет изменить закон о мигрантах

Президент США Дональд Трамп намерен изменить закон с тем, чтобы власти получили право высылать из страны детей, проникших на территорию США без сопровождения родителей.
Обновлено в 15:14
Общество

Цена изобилия: как говядина изменила Америку. Первая часть (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)

Если бы "в стране не было профессиональных агитаторов", заявлял он, американцы бы свободно наслаждались вкусным и недорогим мясом в изобилии.
Обновлено в 17:04
Политика

США ввели санкции против чеченского спецназа

США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Футбол

СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности

Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Политика

Песня «Катюша» стала причиной скандала в украинском детском саду

Обновлено в 03:19
Авто

Салон нового Volkswagen Golf показали вживую

В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Экономика

Большинство российских семей оказались вообще без сбережений

Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено вчера в 15:42
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