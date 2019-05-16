Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуРИА Новости 07:23
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и ЕК, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
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Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
Обновлено в 13:53
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено в 17:25
Общество
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Музыка
Определились все финалисты «Евровидения-2019»
Ранее были названы победители первого полуфинала. Победитель конкурса будет объявлен 18 мая.
Обновлено в 17:08
Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Футбол
Экс-игрок «Реала» Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Соперник не стал помогать Фабиу, за что тут же поплатился — самостоятельно вскочивший на газон Коэнтрау стянул шорты с грека и устремился в защиту.
Обновлено 13 мая в 12:34
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Общество
Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке
Власти города объяснили, что часть комплекса была перенесена в другие места.
Обновлено в 16:08
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика
Трамп хочет изменить закон о мигрантах
Президент США Дональд Трамп намерен изменить закон с тем, чтобы власти получили право высылать из страны детей, проникших на территорию США без сопровождения родителей.
Обновлено в 15:14
Общество
Цена изобилия: как говядина изменила Америку. Первая часть (The Guardian, Великобритания) (The Guardian)
Если бы "в стране не было профессиональных агитаторов", заявлял он, американцы бы свободно наслаждались вкусным и недорогим мясом в изобилии.
Обновлено в 17:04
Политика
США ввели санкции против чеченского спецназа
США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».
Обновлено в 13:55
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Футбол
СМИ: Мхитарян может не сыграть за «Арсенал» в финале ЛЕ из соображений безопасности
Английский футбольный клуб "Арсенал" планирует не заявлять армянского полузащитника Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы, в котором 29 мая его команда в Баку сыграет с английским "Челси".
Обновлено в 16:59
Авто
Салон нового Volkswagen Golf показали вживую
В Сети появилась фотография салона нового Volkswagen Golf.
Обновлено в 04:26
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 15:42