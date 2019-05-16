Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуРИА Новости 07:23

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и ЕК, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
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Как Россия готовится к переговорам с Украиной по газу

Газета.Ru11:41

Минэнерго: Договоренности по транзиту не должны вредить «Газпрому» в суде с «Нафтогазом»

ПРАЙМ12:18

Минэнерго выступило против продажи российского газа Украине на восточной границе

Взгляд.ру11:44

В России заявили о готовности обсуждать с Украиной транзит газа

RT на русском16:15

В Минэнерго надеются в этом году договориться с Украиной по транзиту газа

РИА Новости11:40

Минэнерго РФ выступило против продажи газа Украине на восточной границе для поставок в ЕС

ТАСС11:28

Минэнерго заявило о готовности к переговорам с Украиной по газу

Московский Комсомолец07:28
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Обновлено в 19:37
Музыка

Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении

Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Музыка

Определены все финалисты Евровидения-2019

Обновлено в 17:44
Музыка

Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество

Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено в 03:29
Общество

Россияне получат еще один оплачиваемый выходной

Отмечается, что россияне смогут получить дополнительный выходной, не теряя место работы и средний заработок.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»

12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Политика

Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Происшествия

Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей

Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Общество

Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку

Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Политика

Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США

Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Гаджеты

Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV

Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 19:59
Политика

Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Армия и оружие

Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Армия и оружие

Украинские силовики массово минируют местность в Донбассе

Александр Лукашевич – постоянный представитель РФ при ОБСЕ – заявил, что Украинские силовики продолжают массово минировать местность в Донбассе.
Обновлено в 13:00
Общество

В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов

В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Гаджеты

Представлен флагманский смартфон ASUS Zenfone 6 с поворотной камерой

Обновлено в 15:38
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Политика

Власти Рязани ответили на жалобу Путину о «пропавшей» детской площадке

Обновлено в 16:08
Происшествия

СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе

Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Общество

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено в 19:03
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
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