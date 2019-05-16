Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуРИА Новости 07:23
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и ЕК, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
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Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Обновлено в 19:37
Музыка
Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении
Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
Музыка
Определены все финалисты Евровидения-2019
Обновлено в 17:44
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.
Обновлено в 13:17
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет
Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено в 03:29
Общество
Россияне получат еще один оплачиваемый выходной
Отмечается, что россияне смогут получить дополнительный выходной, не теряя место работы и средний заработок.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Общество
Начальник оперативного управления МВД уйдет в отставку
Глава оперативного управления МВД, бывший начальник московского главка Анатолий Якунин заявил, что уходит в отставку.
Обновлено в 20:19
Политика
Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США
Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.
Обновлено в 20:17
Гаджеты
Valve выпустила Steam Link для iOS и Apple TV
Компания Valve выпустила свое приложение Steam Link для устройств на iOS, а также Apple TV.
Обновлено в 07:18
Политика
Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг по решению суда в Виргинии повторно помещена под стражу за отказ отвечать на вопросы по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 19:59
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Армия и оружие
Украинские силовики массово минируют местность в Донбассе
Александр Лукашевич – постоянный представитель РФ при ОБСЕ – заявил, что Украинские силовики продолжают массово минировать местность в Донбассе.
Обновлено в 13:00
Общество
В России сняли с постановки на учёт 68 тысяч мигрантов
В России в 2018 году более 68 тысяч человек были сняты с фиктивной постановки на учёт.
Обновлено в 20:48
Происшествия
СК начал проверку после жалоб на компанию по ремонту лифтов в Пензе
Следственный комитет начал проверку информации СМИ о том, что подрядчики из Санкт-Петербурга на семь месяцев задержали ввод в эксплуатацию лифтов в жилом доме в Пензе, где проживают ветераны Великой Отечественной войны.
Обновлено в 16:46
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Общество
ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14