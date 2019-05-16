Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуРИА Новости 07:23
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и ЕК, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
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Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Культура
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»
Сегодня читаем о том, что первая часть расследования завершилась и информация о вскидывании голосов со стороны ботов подтверждена.
Обновлено в 08:07
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Сбои в работе Telegram зафиксированы в ряде стран, сообщается в четверг на странице мессенджера в Twitter.
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Политика
Путин поручил учредить День географа
Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.
Обновлено в 12:59
Авто
Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше
Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.
Обновлено в 12:37
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Происшествия
На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном
Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.
Обновлено в 12:45
Музыка
Дочь Алсу спела дуэтом с финалистом шоу «Голос. Дети»
Видео было опубликовано на YouTube-канале певицы Алсу 15 мая. Дети исполнили песню о любви в звукозаписывающей студии.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Путин рассказал о наращивании группировки военных спутников в 1,5 раза
Обновлено в 13:05
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Кремле прокомментировали покупку 76 истребителей Су-57 вместо 16
«Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20 процентов и закупить 76 единиц вместо 16.
Обновлено в 10:55
Здоровье
В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии
Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.
Обновлено в 07:09
Политика
Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»
Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.
Обновлено в 13:51
Гаджеты
«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая
В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Футбол
Сборная Голландии вышла в финал юниорского ЧЕ
Сборная Голландии обыграла Испанию в полуфинале юниорского чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 13:50
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Происшествия
Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото
«Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.
Обновлено в 05:23
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено в 05:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Объявлена дата премьеры четвертого сезона сериала «Рика и Морти»
Стало известно также, что канал заказал 70 новых эпизодов мультсериала. Премьера "Рика и Морти" состоялась в декабре 2013 года.
Обновлено в 08:18
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Экономика
Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров
На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.
Обновлено в 13:06
Авто
У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari
В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.
Обновлено в 07:22
Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено в 03:00