В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуРИА Новости 07:23

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и ЕК, последняя состоялась в Брюсселе в январе.

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

Происшествия В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.

Культура Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети» Сегодня читаем о том, что первая часть расследования завершилась и информация о вскидывании голосов со стороны ботов подтверждена.

Общество В работе Telegram произошел сбой Сбои в работе Telegram зафиксированы в ряде стран, сообщается в четверг на странице мессенджера в Twitter.

Происшествия В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.

Политика Путин поручил учредить День географа Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ», говорится в сообщении на сайте Кремля.

Авто Nissan добавил пикапу Navara палатку на крыше Вдобавок пикап оснастили багажник с палаткой на крыше и блоками дополнительного освещения.

Экономика В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.

Происшествия На Урале в ДТП с грузовиком погибли сотрудник полиции с женой и сыном Сотрудник полиции в свой выходной на автомобиле Lada Granta вез семью в больницу в Екатеринбурге.

Музыка Дочь Алсу спела дуэтом с финалистом шоу «Голос. Дети» Видео было опубликовано на YouTube-канале певицы Алсу 15 мая. Дети исполнили песню о любви в звукозаписывающей студии.

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали покупку 76 истребителей Су-57 вместо 16 «Речь идет о том, что в целом бюджет министерства, бюджет закупок не будет увеличен, но какие-то внутренние перераспределения, конечно, возможны и допустимы», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как можно снизить стоимость самолетов на 20 процентов и закупить 76 единиц вместо 16.

Здоровье В Перми врач отказался спасать пациента из-за бюрократии Причиной оказалась банальная бюрократия — медик отказал человеку в помощи из-за неправильно оформленного направления на госпитализацию, передает URA.ru.

Политика Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе» Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что юристов не включают в рабочую группу по оценке убытков от загрязненной нефти в трубопроводе "Дружба", так как страны рассчитывают на компромисс.

Гаджеты «Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Футбол Сборная Голландии вышла в финал юниорского ЧЕ Сборная Голландии обыграла Испанию в полуфинале юниорского чемпионата Европы по футболу.

Происшествия Мертвого мужчину провезли на крыше «Волги» в Воронеже: фото «Волгу», на которой был закреплен завернутый в мешок мертвый мужчина, заметили на улицах Воронежа.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Кино Объявлена дата премьеры четвертого сезона сериала «Рика и Морти» Стало известно также, что канал заказал 70 новых эпизодов мультсериала. Премьера "Рика и Морти" состоялась в декабре 2013 года.

Происшествия У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб» Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Авто У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.