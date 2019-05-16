Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газуРИА Новости 07:23

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и ЕК, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
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В Минэнерго надеются в этом году договориться с Украиной по транзиту газа

РИА Новости11:40

Минэнерго выступило против продажи российского газа Украине на восточной границе

Взгляд.ру11:44

Как Россия готовится к переговорам с Украиной по газу

Газета.Ru11:41

Минэнерго: Договоренности по транзиту не должны вредить «Газпрому» в суде с «Нафтогазом»

ПРАЙМ12:18

Минэнерго РФ выступило против продажи газа Украине на восточной границе для поставок в ЕС

ТАСС11:28

В Минэнерго России заявили о готовности к переговорам с Украиной по газу

RT на русском07:58

Минэнерго заявило о готовности к переговорам с Украиной по газу

Московский Комсомолец07:28
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:28
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Кино

Элтон Джон и другие звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Обновлено в 14:34
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Здоровье

Россияне стали употреблять меньше овощей и фруктов

В рационе россиян отмечается недостаточное количество фруктов, овощей и молочных продуктов.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес в Архангельской области, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 12:10
Общество

Жителям Дагестана и Татарстана запретили приезжать в Китай

Китайский Фуюань - важный центр торговли и туризма на границе с Россией в районе Хабаровска - теперь закрыт для въезда жителей двух республик РФ.
Обновлено в 04:38
Политика

Ангела Меркель: Еврокомиссия уже не остановит «Северный поток-2»

Фото: Twitter.com Еврокомиссия уже не сможет остановить строительство "Северного потока-2" — такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в среду вечером, отвечая на вопрос газеты "Напdеlsвlатт", сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:07
Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

Обновлено в 15:52
Политика

В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес

Дочь Владимира Винокура официально развелась с мужем

Анастасия Винокур и Григорий Матвеевичев официально развелись после шести лет брака.
Обновлено в 09:00
Политика

Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж

Владимир Путин рассказал, как носил соседку на руках на пятый этаж.
Обновлено в 11:13
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере

Обновлено в 12:59
Спорт

Загитова попробовала себя в роли теннисистки

Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.
Обновлено в 14:15
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Недвижимость

Из 14 новых поселков Подмосковья только один оказался с застройкой

За первый квартал 2019 года на первичный рынок загородной недвижимости Московской области вышло 14 новых поселков.
Обновлено в 04:28
Политика

Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь

Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Наука

Сканированием мозга вместо детектора лжи легко манипулировать

Сканирование мозга считается возможной альтернативой детектору лжи, но этот метод чреват ошибками.
Обновлено 14 мая в 01:17
Политика

Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности

Избранный президент Украины Владимир Зеленский хочет привлечь международные кадровые агентства для поиска сотрудников на госдолжности, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:35
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Общество

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета

Рязанский Лесопарк посетили сотрудники следственного комитета.
Обновлено в 14:28
Здоровье

Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей

Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.
Обновлено в 12:13
Игры

В Epic Games Store открылся предзаказ Detroit: Become Human, Heavy Rain и Beyond: Two Souls

Как раз к началу Epic Mega Sale Сегодня, 16 мая, в магазине Epic Games Store началась дебютная распродажа Epic Mega Sale, охватывающая весь представленный ассортимент.
Обновлено в 13:00
Наука

Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом

В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Футбол

РФС рассмотрит инцидент между футболистами Мирзовым и Ильиным

Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент, произошедший после ответного матча полуфинала Кубка России по футболу между «Арсеналом» из Тулы и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
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